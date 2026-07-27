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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजेब्रा ने लकड़बग्घे के मुंह पर मारी लात, तुरंत हो गई मौत- देखें खतरनाक वीडियो

जेब्रा ने लकड़बग्घे के मुंह पर मारी लात, तुरंत हो गई मौत- देखें खतरनाक वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगली मैदान में लकड़बग्घे ने जेब्रा की पूंछ को अपने जबड़ों में जकड़ा हुआ है. जेब्रा अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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जंगल में अगर किसी जानवर की बाइट जान ले सकती है तो वो हैं बड़ी बिल्लियां. लेकिन इसी जंगल में एक शिकारी ऐसा भी है जो अगर किसी को अपने जबड़ों में जकड़ ले तो उसे छुड़ाना फिर मुश्किल हो जाता है. और वो है लकड़बग्घा. लेकिन कई बार शिकार करते हुए चाल खुद शिकारी पर उल्टी पड़ जाती है और लेने की जगह देने पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लकड़बग्घे ने एक जेब्रा को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन जेब्रा ने ऐसी चाल चली कि लकड़बग्घे की मौके पर ही मौत हो गई.

लकड़बग्घे ने पकड़ी जेब्रा की पूंछ

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगली मैदान में लकड़बग्घे ने जेब्रा की पूंछ को अपने जबड़ों में जकड़ा हुआ है. जेब्रा अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन लकड़बग्घा मानों आज फुल मील कोर्स के साथ लंच करने के मूड में है. वो और तेजी से जेब्रा की पूंछ दबाता है जिसके बाद जेब्रा के पास अपनी जान छुड़ाने का कोई और रास्ता नहीं बचता. ऐसे में जेब्रा वही खेल करता है जो वो अक्सर जंगल के बड़े शिकारियों के साथ खेला करता है.

 
 
 
 
 
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जेब्रा ने मारी मुंह पर लात और चारों खाने चित्त हो गया शिकारी

जेब्रा जब लकड़बग्घे के बाइट फॉर्स से परेशान हो जाता है तो वो लकड़बग्घे के मुंह पर जोरदार लात मारता है जिसके बाद लकड़बग्घा दर्द से तड़पने लगता है और जेब्रा को छोड़ देता है. जैसे ही जेब्रा की पूंछ छूटती है वो मौका पाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और लकड़बग्घा वहीं तड़प तड़पकर अपना दम तोड़ देता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, अकेले शिकार करना केवल बड़ी बिल्लियों के बस की बात है

वीडियो को zanzibar.tourprivate नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जेब्रा की लात बेहद खतरनाक होती है. एक और यूजर ने लिखा...लकड़बग्घा बेचारा, खाने के चक्कर में जान गंवा बैठा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लालच बुरी बला है, अकेले शिकार केवल शेर के बस की बात है, लकड़बग्घों की नहीं.

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1000 बनाम 3000 PSI, दोनों में है बेशुमार ताकत

आपको बता दें कि लकड़बग्घा लगभग 1000-1100 PSI तक का बाइट फॉर्स लगाता है जिससे शिकार की हड्डियां तक चकनाचूर हो सकती हैं. तो वहीं जेब्रा के लात मारने की क्षमता 3000 पीएसआई होती है. जेब्रा की लात इतनी खतरनाक होती है कि कई मौकों पर वो एक लात मारकर शेर का जबड़ा और खोपड़ी फोड़ देता है. कई मौकों पर देखा गया है कि जेब्रा की लात से शेर जैसे जानवरों की मौके पर ही मौत हो जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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