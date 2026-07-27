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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइन अदाओं को देख फूट जाएगी जवानी- इंटरनेट पर आग लगा रहा ये डांस वीडियो

इन अदाओं को देख फूट जाएगी जवानी- इंटरनेट पर आग लगा रहा ये डांस वीडियो

Haseena ka Dance viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना स्टेज पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 05:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने कई सारे डांस वीडियो देखे होंगे, लेकिन हसीन चेहरा, मखमली कमर और जोशिली अदाएं अगर एक साथ देखने को मिल जाए तो फिर वो डांस कम और बवाल ज्यादा बन जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना स्टेज पर जिस तरह से डांस कर रही है उसे देखकर बूढ़ों की भी जवानी फूट आई है. वीडियो देखकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे और स्क्रीन देखकर बस यही कहेंगे, "वाह...." वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

स्टेज पर लड़की का कातिलाना डांस देख दंग रह जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना स्टेज पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है. डांस करते हुए ये हसीना पहले अपना बैकलेस दिखाती है और फिर जैसे ही म्यूजिक बीट पकड़ता है ये इतने जोरदार तरीके से कमर मटकाती है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं. उसका हुस्न, उसकी अदा लोगों को दीवाना बना देती है और क्राउड जोर जोर से हूटिंग करने लगता है. डांस में जब हुस्न का तड़का लगता है तो अक्सर ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं.

 
 
 
 
 
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आत्मविश्वास और मूव्स ने लगाया तड़का

वीडियो में दिख रहा है कि हसीना का कॉन्फिडेंस गजब का है और उसके मूव्स डांस पर चार चांद लगा रहे हैं. इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. सबसे ज्यादा बात लड़की के हुस्न और इशारों की हो रही है. वीडियो को लेकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, तबीयत खुश हो गई

वीडियो को nandiniimitra नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है, महफिल लूट ली. एक और यूजर ने लिखा...मजा आ गया, क्या अदा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसा डांस देखकर कितना ही खराब मूड हो, तबीयत खुश हो जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 05:33 PM (IST)
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