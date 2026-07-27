इन अदाओं को देख फूट जाएगी जवानी- इंटरनेट पर आग लगा रहा ये डांस वीडियो
Haseena ka Dance viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना स्टेज पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है.
सोशल मीडिया पर आपने कई सारे डांस वीडियो देखे होंगे, लेकिन हसीन चेहरा, मखमली कमर और जोशिली अदाएं अगर एक साथ देखने को मिल जाए तो फिर वो डांस कम और बवाल ज्यादा बन जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना स्टेज पर जिस तरह से डांस कर रही है उसे देखकर बूढ़ों की भी जवानी फूट आई है. वीडियो देखकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे और स्क्रीन देखकर बस यही कहेंगे, "वाह...." वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
स्टेज पर लड़की का कातिलाना डांस देख दंग रह जाएंगे आप
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना स्टेज पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है. डांस करते हुए ये हसीना पहले अपना बैकलेस दिखाती है और फिर जैसे ही म्यूजिक बीट पकड़ता है ये इतने जोरदार तरीके से कमर मटकाती है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं. उसका हुस्न, उसकी अदा लोगों को दीवाना बना देती है और क्राउड जोर जोर से हूटिंग करने लगता है. डांस में जब हुस्न का तड़का लगता है तो अक्सर ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं.
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आत्मविश्वास और मूव्स ने लगाया तड़का
वीडियो में दिख रहा है कि हसीना का कॉन्फिडेंस गजब का है और उसके मूव्स डांस पर चार चांद लगा रहे हैं. इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. सबसे ज्यादा बात लड़की के हुस्न और इशारों की हो रही है. वीडियो को लेकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स बोले, तबीयत खुश हो गई
वीडियो को nandiniimitra नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है, महफिल लूट ली. एक और यूजर ने लिखा...मजा आ गया, क्या अदा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसा डांस देखकर कितना ही खराब मूड हो, तबीयत खुश हो जाती है.
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