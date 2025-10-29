Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भयानक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां सड़क पर खड़ी कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. कार में उस समय तीन लोग मौजूद थे.

टक्कर से चकनाचूर हुई कार

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी जाम लगा हुआ था. कई गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं, जिनमें एक पिकअप गाड़ी के पीछे एक कार भी खड़ी थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा एक बड़ा ट्रक सीधे कार से जा टकराया.

जब तक ऊपर वाला ना चाहे दुनिया की कोई भी ताक़त आपका कुछ नही बिगाड़ सकती इस वीडियो,



— JASIM PATHAN (@jasimpathan05) October 28, 2025

टक्कर इतनी जोरदार और भयानक थी कि कार का पीछे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया. कार के एक साइड के शीशे टूट गए, दरवाजे मुड़ गए और डिक्की पूरी तरह दब गई. कार में तीन लोग दो पुरुष और एक महिला सवार थे.

कार में बैठे तीनों की जान बाल-बाल बची

जैसे ही ट्रक की टक्कर लगी, कार में बैठे एक शख्स ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागा. उसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरा शख्स भी बाहर निकल आया. लेकिन पीछे की सीट पर बैठी महिला फंस गई थी. तभी दोनों पुरुषों ने मिलकर महिला को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. तीनों की जान बाल-बाल बच गई, हालांकि कार की हालत देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे जिंदा कैसे बचे.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह हादसा किस जगह का है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि यह तीनों की दूसरी जिंदगी है क्योंकि इतनी भयानक टक्कर के बाद उनका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं.