Video: दो ट्रकों के बीच पिस गई कार, अंदर बैठे थे तीन लोग, फिर हुआ चमत्कार... हादसे का वीडियो वायरल
Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने जाम में खड़ी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.
Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भयानक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां सड़क पर खड़ी कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. कार में उस समय तीन लोग मौजूद थे.
टक्कर से चकनाचूर हुई कार
वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी जाम लगा हुआ था. कई गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं, जिनमें एक पिकअप गाड़ी के पीछे एक कार भी खड़ी थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा एक बड़ा ट्रक सीधे कार से जा टकराया.
टक्कर इतनी जोरदार और भयानक थी कि कार का पीछे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया. कार के एक साइड के शीशे टूट गए, दरवाजे मुड़ गए और डिक्की पूरी तरह दब गई. कार में तीन लोग दो पुरुष और एक महिला सवार थे.
कार में बैठे तीनों की जान बाल-बाल बची
जैसे ही ट्रक की टक्कर लगी, कार में बैठे एक शख्स ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागा. उसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरा शख्स भी बाहर निकल आया. लेकिन पीछे की सीट पर बैठी महिला फंस गई थी. तभी दोनों पुरुषों ने मिलकर महिला को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. तीनों की जान बाल-बाल बच गई, हालांकि कार की हालत देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे जिंदा कैसे बचे.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह हादसा किस जगह का है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि यह तीनों की दूसरी जिंदगी है क्योंकि इतनी भयानक टक्कर के बाद उनका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं.
