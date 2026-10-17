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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनदी साफ करने वाले बिट्टू तबाही का छलका दर्द, किनारे रखा डस्टबिन ही चोरी

नदी साफ करने वाले बिट्टू तबाही का छलका दर्द, किनारे रखा डस्टबिन ही चोरी

बिट्टू तबाही पिछले कई महीनों से राजगढ़ की अजनार नदी को कचरामुक्त बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. ऐसे में उनके प्रयासों पर लोग लगातार पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 08:52 PM (IST)
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मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में नदियों को साफ करने की मुहिम में जुटे 20 साल के पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी (जिन्हें लोग प्यार से 'बिट्टू तबाही' कहते हैं) के साथ एक बहुत ही दुखद और अजीब घटना घटी है. अजनार नदी को दोबारा साफ करने के बाद, जब उन्होंने लोगों को कचरा फेंकने से रोकने के लिए नदी के किनारे डस्टबिन वाले ड्रम रखवाए, तो चोरों ने उसमें से एक डस्टबिन ही गायब कर दिया. इस हरकत से बिट्टू काफी हताश और निराश हो गए हैं.

महीनों की मेहनत पर पानी फेर रहे लोग

बिट्टू तबाही पिछले कई महीनों से राजगढ़ की अजनार नदी को कचरामुक्त बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए नदी का हाल दिखाया. बिट्टू की महीनों की सफाई के बावजूद नदी किनारे फिर से प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा जमा होना शुरू हो गया था.

 
 
 
 
 
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लोगों की सुविधा के लिए रखे थे डस्टबिन, चोर उठा ले गए

नदी को दोबारा गंदा होने से बचाने के लिए बिट्टू ने एक पेड़ के पास दो बड़े डस्टबिन रखवाए थे ताकि लोग कचरा नदी में फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालें. लेकिन जब वह दोबारा वहां पहुंचे, तो देखा कि एक डस्टबिन गायब था. वीडियो में अपना दर्द साझा करते हुए बिट्टू ने कहा..."मैंने यह डस्टबिन अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं रखे थे, बल्कि इसलिए रखे थे ताकि लोग सही जगह कचरा डालें और नदी दोबारा प्रदूषित न हो."

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यूजर्स का फूटा गुस्सा

कैप्शन में उन्होंने लिखा..."जनता की सुविधा के लिए रखे ड्रम भी चोरी हो गए." सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- "ऐसे लोग अच्छाई के लायक नहीं" बिट्टू तबाही का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है. लोग इस हरकत पर अफसोस जता रहे हैं और बिट्टू का समर्थन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "कुछ लोग इतने असभ्य होते हैं कि वे अपने ही फायदे के लिए बनाई गई अच्छी चीजों के लायक भी नहीं हैं."

दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."ऐसे कचरा फेंकने और चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए." वहीं एक और यूजर ने सलाह दी... "बिट्टू भाई को पुलिस की मदद लेनी चाहिए और वहां सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, वरना उनकी मेहनत ऐसे ही बार-बार बेकार जाती रहेगी."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 08:52 PM (IST)
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