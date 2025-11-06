Train Viral Video: दुनिया में मां-बाप ही ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं. अपने ये तो सुना ही होगा कि एक पिता को जितना प्यार और लगाव अपनी बेटी से होता है. उतना किसी से नहीं होता है और इस बात का जीता जागता प्रमाण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को ट्रेन से बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया. ये वीडियो इजिप्ट की राजधानी काहिरा का बताया जा रहा है.

बेटी के लिए पिता ने अपनी जान खतरे में डाली

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक पिता और उसकी बेटी रेलवे ट्रैक पर फंसे हुए है और ट्रेन ट्रैक से जाती नजर आ रही है. पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को ट्रैक पर लिटा देता है, ताकि उसकी बेटी को ट्रेन से नुकसान न पहुंचे. दोनों ट्रैक पर लेटे हुए है और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है. पिता ने बेटी को पूरी तरह से ढका हुआ है.

In Egypt, a father used his body as a shield to protect his daughter who stepped onto the railway track! Not reflexes, unconditional love...



pic.twitter.com/bPLK1C4ZLO — Tansu Yegen (@TansuYegen) November 5, 2025

काफी सारे लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जो उन्हें ट्रैक से उठने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही करने पर दोनों की जान को खतरा हो सकता है, जिस तरह ट्रेन उनके बिल्कुल नजदीक से गुजर रही है. ये दृश्य देखने में ही बेहद खतरनाक नजर आ रहा है.

लोगों ने पिता की हिम्मत की काफी तारीफ की

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जब तक ट्रेन चली नहीं जाती तब तक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है.गनीमत रही कि ट्रेन बिना दोनों को नुकसान पहुंचाए चली गई और दोनों ही सुरक्षित बच गए. अगर जरा सी भी लापरवाही की जाती तो दोनों की जान जा सकती थी.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आए है. लोगों ने कहा कि एक पिता ही अपनी बेटी के लिए जान खतरे में डाल सकता है तो वहीं कुछ ने पिता की हिम्मत और साहस की काफी तारीफ की.