हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेक पर गिरी बेटी को बचाने के लिए उसपर लेट गया शख्स, ऊपर से गुजर गई ट्रेन, सामने आया वीडियो

Video: ट्रेक पर गिरी बेटी को बचाने के लिए उसपर लेट गया शख्स, ऊपर से गुजर गई ट्रेन, सामने आया वीडियो

Viral Train Video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बेटी को ट्रेन से बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

Train Viral Video: दुनिया में मां-बाप ही ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं. अपने ये तो सुना ही होगा कि एक पिता को जितना प्यार और लगाव अपनी बेटी से होता है. उतना किसी से नहीं होता है और इस बात का जीता जागता प्रमाण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को ट्रेन से बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया. ये वीडियो इजिप्ट की राजधानी काहिरा का बताया जा रहा है.

बेटी के लिए पिता ने अपनी जान खतरे में डाली

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक पिता और उसकी बेटी रेलवे ट्रैक पर फंसे हुए है और ट्रेन ट्रैक से जाती नजर आ रही है. पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को ट्रैक पर लिटा देता है, ताकि उसकी बेटी को ट्रेन से नुकसान न पहुंचे. दोनों ट्रैक पर लेटे हुए है और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है. पिता ने बेटी को पूरी तरह से ढका हुआ है.

काफी सारे लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जो उन्हें ट्रैक से उठने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही करने पर दोनों की जान को खतरा हो सकता है, जिस तरह ट्रेन उनके बिल्कुल नजदीक से गुजर रही है. ये दृश्य देखने में ही बेहद खतरनाक नजर आ रहा है.

लोगों ने पिता की हिम्मत की काफी तारीफ की

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जब तक ट्रेन चली नहीं जाती तब तक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है.गनीमत रही कि ट्रेन बिना दोनों को नुकसान पहुंचाए चली गई और दोनों ही सुरक्षित बच गए. अगर जरा सी भी लापरवाही की जाती तो दोनों की जान जा सकती थी.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आए है. लोगों ने कहा कि एक पिता ही अपनी बेटी के लिए जान खतरे में डाल सकता है तो वहीं कुछ ने पिता की हिम्मत और साहस की काफी तारीफ की. 

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Tags :
Train Viral Video Egypt News Cairo News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting: वोट डालने पहुंचा Lalu Yadav का परिवार, Rabri Devi को सुन तेजस्वी चौंके !
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting : वोट डालने से पहले Khesari ने जो कहा वो सुन सब चौंक गए !
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वो अद्भुत हैं
Bihar Election 2025 Voting : इन बड़े नेताओं की किस्मत आज EVM में हो जाएगी कैद । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पहले चरण में इन चर्चित चेहरों और बाहुबलियों की किस्मत दांव पर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
ट्रेंडिंग
बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल
बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल
ब्यूटी
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget