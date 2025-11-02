Train Viral Video: ट्रेन में लड़ाई-झगड़े आजकल एक आम बात हो गई है. रोजाना ही सोशल मीडिया पर ट्रेन में लड़ाई और मारपीट के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ओर वीडियो सामने आया है. जिसमें ट्रेन में सीट को लेकर विवाद होता नजर आ रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति एक दंपत्ति को अपनी सीट से हटाने की कोशिश कर रहा है और इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है.

व्यक्ति ने दंपत्ति से सीट खाली करने के लिए कहा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी सीट पर पहुंचता है और वह देखता है कि उसकी सीट पर पहले से ही एक महिला और उसका पति बैठकर खाना खा रहे होते हैं. व्यक्ति दंपत्ति से सीट खाली करने के लिए कहता है, लेकिन वो वहां बैठकर खाने खा रहे होते हैं, जिसके कारण वो अनदेखा करते हैं.

Kalesh b/w a Couple and Guy inside Indian Railways (Man scolds a couple who occupied his seat and was eating food) pic.twitter.com/bzi6EgmlEN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 31, 2025

इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है. वीडियो में महिला के पति को कहते सुना गया है कि पांच मिनट नहीं रुक सकते हम खाना खा रहे हैं. वीडियो में एक व्यक्ति भी बीच में दंपत्ति का साथ देने आता है, लेकिन व्यक्ति उसके साथ भी बहस करने लगता है.

वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई

ट्रेन में मौजूद लोग उनकी बहस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में ये बहस काफी देर तक चलती रहती है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ की पति-पत्नी ने व्यक्ति की सीट छोड़ी या नहीं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. कुछ लोगों ने व्यक्ति का साथ देते हुए कहा कि उसकी सीट रिजर्व है तो उसका अधिकार है सीट से दोनों को उठवाना और साथ ही पति-पत्नी को दूसरे की सीट पर बैठना बिल्कुल गलत बताया है.

लोगों ने कहा कि समझदारी होनी चाहिए कि ट्रेन में किसी ओर की सीट पर बैठना सही नहीं है. वहीं कुछ ने कहा कि खाना ही तो खा रहे थे उसमें इतनी बहस करने की क्या जरूरत थी. वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.