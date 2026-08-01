Desi Jugaad Video: मजदूर के देसी जुगाड़ ने जीता लोगों का दिल, देखें वीडियो
Desi Jugaad Video: कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर ने लकड़ी की मदद से ऐसा देसी जुगाड़ बनाया, जिससे दो लोगों का काम अकेले करते हुए समय और मेहनत दोनों बचा ली.
Desi Jugaad Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार जुगाड़ का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे @Fredom_At_Midnt नाम के यूजर 'Viper' ने शेयर किया है. इस वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा मजदूर एक अनोखा जुगाड़ इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है. पोस्ट के साथ लिखा गया है, "जुगाड़ या दिमाग का इस्तेमाल? क्या कहा जाएगा इस काम को... बस थोड़ी सी बुद्धि लगाई और कई गुना मेहनत और समय बच गया...और कठिन काम को मजे में बदल दिया." यह वीडियो देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच गया.
वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो में एक मजदूर लकड़ी की मदद से बनाए गए एक खास औजार का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है. यह खास औजार मिस्त्री लोग सीमेंट और बालू से गिट्टी को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वीडियो में यह आदमी अकेले ही यह काम कर रहा है. उसने इस औजार के दूसरी तरफ पकड़ने वाली जगह पर लकड़ी फंसा दी और उसे जमीन में टिका दिया. दूसरी तरफ वह खुद खड़ा होकर उसे झूले की तरह झुलाने लगा.
सामान्य तौर पर जहां उसने लकड़ी फंसाई है, वहां पर दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसने केवल लकड़ी की मदद से एक आदमी का काम आसान कर दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि यह मजदूर बिना किसी ज्यादा मेहनत के आराम से झूले की तरह झुलाकर सीमेंट से गिट्टियों को अलग करके फेंक रहा है.
जुगाड या दिमाग का इस्तेमाल?— Viper (@Fredom_At_Midnt) July 31, 2026
क्या कहा जाएगा इस काम को....आदमी ने थोड़ी बुद्धि लगाई
कई गुना मेहनत और समय बच गया...काम में मजा अलग ले रहा है।
😃😃 pic.twitter.com/ZylXex0TJR
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लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?
इस वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए हैं. कई यूजर्स ने मिस्त्री के दिमाग की जमकर तारीफ की और कहा कि क्या जबरदस्त आइडिया है, इससे समय के साथ-साथ मेहनत भी कम लग रही है. वहीं कई लोग बता रहे हैं कि भारत में जीनियस की कमी नहीं है. जहां इस काम के लिए दो से तीन लोग लगते थे, वहीं अब यह काम सिर्फ एक आदमी कर रहा है.
वहीं एक अन्य यूजर ने इस जुगाड़ की तारीफ करते हुए लिखा कि यह दिमाग से निकाला गया एक आरामदायक तरीका है, जिसके लिए किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती, मजदूर खुद ही इसे बना लेते हैं. कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों ने इस देसी जुगाड़ की जमकर तारीफ की.
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