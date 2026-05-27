भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खाने-पीने की चीजें हमेशा एक अहम हिस्सा रही हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में एक समोसा बेचने वाला शख्स चलती ट्रेन के अंदर बेहद लापरवाही से खाना संभालता नजर आया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई हैं.

समोसों पर पैर रखकर बैठा दिखा वेंडर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के कोच के दरवाजे के पास बैठा हुआ है और उसके सामने समोसों से भरी टोकरी रखी है. हैरानी की बात यह है कि वह अपने पैर उसी टोकरी पर रखे हुए है और आराम से फोन पर बात कर रहा है. इस दौरान आसपास यात्री भी मौजूद हैं. यह दृश्य साफ तौर पर खाने की सफाई और हाइजीन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है.

🚨Train Shocker: Railway Vendor Caught Resting Leg Over Samosa Tray



This viral video exposes a railway vendor casually resting his bare leg directly over a tray of samosas meant for passengers. This gross violation of basic hygiene is a serious health hazard pic.twitter.com/jRrzgXwb3Y — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) May 26, 2026

यात्रियों ने उठाए बड़े सवाल

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों ने रेलवे में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई यात्रियों ने कहा कि ट्रेन में सफर के दौरान लोग अक्सर ऐसे ही विक्रेताओं से खाना खरीदते हैं, ऐसे में अगर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बिना अनुमति के ऐसे लोग आरक्षित कोच में कैसे घूम रहे हैं, इस पर भी कड़ी निगरानी की जरूरत है.

रेलवे का जवाब क्या है?

मामला बढ़ने के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई अधिकृत (authorized) रेलवे स्टाफ नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, यह एक अवैध विक्रेता था, जो ट्रेन में गलत तरीके से घुसकर सामान बेच रहा था.

अब क्या कदम उठाए गए?

रेलवे ने इस घटना के बाद सख्ती बढ़ाने की बात कही है. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी गई है और स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई संदिग्ध या बिना अनुमति वाला विक्रेता दिखे, तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें. साथ ही, यात्रियों की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आगे भी अचानक जांच (surprise inspections) जारी रहेंगी.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा, “इसी वजह से ट्रेन में खाना लेने से डर लगता है.” वहीं कुछ ने लिखा, “अगर ऐसे लोग आसानी से ट्रेन में घुस सकते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना तय है.” कुल मिलाकर, यह वीडियो अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि रेलवे में सफाई और सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस बन चुका है.

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