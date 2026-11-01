वादियों के बीच 'ओ रे पिया' पर लचकी हसीना, कातिलाना डांस वायरल

खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली से घिरे खूबसूरत पहाड़ और बैकग्राउंड में बजता राहत फतेह अली खान का आइकॉनिक गाना 'ओ रे पिया'... इससे ज्यादा मुकम्मल नजारा और क्या ही हो सकता है! इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत हसीना के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अपनी कातिलाना अदाओं, लहराते लिबास और बेमिसाल डांस मूव्स से पूरी इंटरनेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

नेवी ब्लू कुर्ते और सफेद लहंगे का गजब कॉम्बिनेशन

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डांसर नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के बेहद खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही है. पहाड़ों की गोद में खड़ी होकर जैसे ही वह 'ओ रे पिया' की सुरीली धुन पर थिरकना शुरू करती है, तो मानो वक्त वहीं थम जाता है. हवा में उड़ती उसकी जुल्फें, चेहरे के सम्मोहक भाव और हाथों की ग्रेसफुल मुद्रायें इस पूरी परफॉर्मेंस को बेहद जादुई बना देती हैं.

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चक्करदार घुमाव और लचक: थमी देखने वालों की सांसें

वीडियो की सबसे खास बात डांसर का एनर्जेटिक और स्मूथ मूवमेंट है. जैसे ही गाने की बीट तेज होती है, हसीना पूरे पैशन के साथ गोल-गोल घूमकर राउंड्स (चक्कर) लगाती है, जिससे उसका फ्लेयर वाला आउटफ़िट और भी निखर कर आता है. वादियों की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ डांसर के क्लासिकल और फ्यूजन स्टेप्स का यह तालमेल इतना गजब है कि वीडियो देखकर किसी की भी नजरें इससे हट नहीं रही हैं.

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सोशल मीडिया पर बवंडर: नेटिजन्स बोले- 'माधुरी जैसी वाइब आ गई'

यह डांस रील इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल रही है. लोग कमेंट सेक्शन में हसीना के ग्रेस, ब्यूटी और डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "पहाड़ों का व्यू और ऊपर से इतना खूबसूरत डांस, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का रोमांटिक गाना शूट हो रहा हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या लचक और क्या एक्सप्रेशन्स हैं, 'ओ रे पिया' गाने पर आज तक का सबसे सोबर और खूबसूरत डांस." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "गजब का गर्दा उड़ाया है, इस परफॉर्मेंस ने तो पूरा दिन बना दिया."

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