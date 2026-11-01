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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवादियों के बीच 'ओ रे पिया' पर लचकी हसीना, कातिलाना डांस वायरल

वादियों के बीच 'ओ रे पिया' पर लचकी हसीना, कातिलाना डांस वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डांसर नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के बेहद खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही है. इसके बाद जो डांस उसने किया है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Nov 2026 10:19 AM (IST)
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खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली से घिरे खूबसूरत पहाड़ और बैकग्राउंड में बजता राहत फतेह अली खान का आइकॉनिक गाना 'ओ रे पिया'... इससे ज्यादा मुकम्मल नजारा और क्या ही हो सकता है! इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत हसीना के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अपनी कातिलाना अदाओं, लहराते लिबास और बेमिसाल डांस मूव्स से पूरी इंटरनेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

नेवी ब्लू कुर्ते और सफेद लहंगे का गजब कॉम्बिनेशन

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डांसर नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के बेहद खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही है. पहाड़ों की गोद में खड़ी होकर जैसे ही वह 'ओ रे पिया' की सुरीली धुन पर थिरकना शुरू करती है, तो मानो वक्त वहीं थम जाता है. हवा में उड़ती उसकी जुल्फें, चेहरे के सम्मोहक भाव और हाथों की ग्रेसफुल मुद्रायें इस पूरी परफॉर्मेंस को बेहद जादुई बना देती हैं.

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चक्करदार घुमाव और लचक: थमी देखने वालों की सांसें

वीडियो की सबसे खास बात डांसर का एनर्जेटिक और स्मूथ मूवमेंट है. जैसे ही गाने की बीट तेज होती है, हसीना पूरे पैशन के साथ गोल-गोल घूमकर राउंड्स (चक्कर) लगाती है, जिससे उसका फ्लेयर वाला आउटफ़िट और भी निखर कर आता है. वादियों की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ डांसर के क्लासिकल और फ्यूजन स्टेप्स का यह तालमेल इतना गजब है कि वीडियो देखकर किसी की भी नजरें इससे हट नहीं रही हैं.

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सोशल मीडिया पर बवंडर: नेटिजन्स बोले- 'माधुरी जैसी वाइब आ गई'

यह डांस रील इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल रही है. लोग कमेंट सेक्शन में हसीना के ग्रेस, ब्यूटी और डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "पहाड़ों का व्यू और ऊपर से इतना खूबसूरत डांस, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का रोमांटिक गाना शूट हो रहा हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या लचक और क्या एक्सप्रेशन्स हैं, 'ओ रे पिया' गाने पर आज तक का सबसे सोबर और खूबसूरत डांस." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "गजब का गर्दा उड़ाया है, इस परफॉर्मेंस ने तो पूरा दिन बना दिया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 10:19 AM (IST)
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