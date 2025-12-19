थार वालों की अति... अब रेलवे स्टेशन पर पटरी पर ही उतार दी कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स 

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग गुस्से में भी है और हैरान भी. दरअसल, वायरल हो रहे एक वीडियो में एक थार कार को खुले रोड पर नहीं बल्कि सीधे रेलवे स्टेशन की पटरी पर उतार दिया गया. बताया जा रहा है कि यह मामला नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन का है. थार को अक्सर लोग दमदार और ऑफ रोडिंग के लिए बनी गाड़ी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे स्टंट और दिखावे का जरिया बना लेते हैं. यही वजह है कि इस वीडियो को देखकर कहीं यूजर्स कह रहे हैं कि शौक के नाम पर अब हद पार की जा रही है.

स्टंट के नाम पर रेलवे ट्रैक पर ही उतार दी थार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक थार कार रेलवे ट्रैक पर खड़ी है और आसपास लोग मौजूद है. वहीं थार का ड्राइवर कई बार ट्रैक पर ही थार को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ProfNoorul नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो शेयर कर यूजर ने लिखा थार वालों ने तो अति कर रखी है. यह वीडियो दीमापुर रेलवे स्टेशन का है, यहां की पटरी पर किसी ने थार उतार दी मतलब हद है, महिंद्र वाले अब थार को रोड पर नहीं रेलवे ट्रैक पर दौड़ाएंगे.

इसके अलावा इस वीडियो को देखकर कई लोग यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इस वक्त कोई ट्रेन आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसके अलावा लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे की जा सकती है. रेलवे ट्रैक पर गाड़ी उतारना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. कहीं यूजर्स ने इसे ड्राइवर की बेवकूफी बताया और कहा कि ऐसी हरकतों से न सिर्फ खुद की जान बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है.

Thar वालों ने तो अति कर रखी है.....



ये Dimapur रेलवे स्टेशन है यहां की पटरी पर किसी ने थार उतार दी।



मतलब हद्द है महिंद्रा वाले अब थार को रोड पर नहीं रेलवे ट्रैक पर दौड़ाएंगे। pic.twitter.com/lxstkxT5dU — Prof. इलाहाबादी ( نور ) (@ProfNoorul) December 18, 2025

रेलवे ट्रैक पर थार देख गुस्साए लोग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के गुस्से भरे और तंज कसते कमेंट्स आए. एक यूजर ने लिखा कि थार वालों ने तो अति कर रखी है. वहीं एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि इन लोगों का पागलपन ले डूबेगा, साथ में गाड़ी भी जाएगी. वहीं एक और यूजर इस वीडियो को देखकर महिंद्रा वालों का बचाव करते हुए कमेंट करता है कि इसमें थार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा की कोई गलती नहीं है, गलती थार चलाने वाले की है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि दमदार गाड़ी है, पर बेवकूफी नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि लगता है चिलम फूंक कर यह कार्य किया है जान है तो जहान है, ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए अगर ट्रेन आ गई तो सब खत्म हो जाता. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि अब थार वाले को डर लग रहा है कि कहीं ट्रेन न आ जाए और रौंद कर न चली जाए.

