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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटाइगर ने की स्विमिंग, पानी में यूं बिताए सुकून के पल, वीडियो वायरल

टाइगर ने की स्विमिंग, पानी में यूं बिताए सुकून के पल, वीडियो वायरल

टाइगर को आपने उसके खौफनाक रूप में शिकार करते या जंगल में घूमते तो खूब देखा होगा, लेकिन पानी में जीभ बाहर निकालकर तैरते इस क्यूट अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 01 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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टाइगर का ख्याल आते ही लोगों के जेहन में आमतौर पर एक ही तस्वीर आती है- खतरनाक आंखें, मजबूत शरीर और शिकार पर नजर. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो टाइगर का ऐसा अंदाज दिखा रहा है, जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा देंगे.

वीडियो में टाइगर पानी में आराम से तैरता दिखाई दे रहा है और इसी दौरान उसकी जीभ हल्की सी बाहर निकली हुई है. उसका यह छोटा सा एक्सप्रेशन इतना मजेदार लग रहा है कि कुछ पल के लिए यह खूंखार शिकारी कम और शरारती जानवर ज्यादा नजर आता है. इसी प्यारे अंदाज ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर चर्चा में ला दिया है.

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पानी में उतरा टाइगर

वीडियो में टाइगर  पानी के अंदर आराम से तैरता नजर आ रहा है. उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी में है और वह बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहा है. टाइगर का पानी में तैरना अपने आप में देखने लायक नजारा है, लेकिन इस वीडियो की सबसे खास चीज उसका चेहरा है. तैरते समय उसकी जीभ बाहर दिखाई देती है, जिससे पूरा सीन काफी मजेदार बन जाता है.

 
 
 
 
 
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टाइगर का ये अंदाज देखकर यूजर्स भी हुए खुश

टाइगर का पानी में जीभ बाहर निकालकर तैरने वाला अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो पर एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा है टाइगर है भाई, लेकिन तैरते वक्त तो पूरा क्यूट लग रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने टाइगर की जीभ देखकर लिखा, इतना खतरनाक जानवर और एक्सप्रेशन देखो, बिल्कुल बच्चे जैसा. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, टाइगर को ऐसे मस्ती करते पहली बार देखा, यह वीडियो तो बार-बार देखने वाला है. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा, शिकार बाद में, पहले स्विमिंग जरूरी है. टाइगर के इस छोटे से खेलने के पल ने लोगों को वाइल्डलाइफ का एक ऐसा रूप दिखाया, जिसमें जंगल का यह ताकतवर जानवर भी बेहद मजेदार नजर आ रहा है.

 खतरनाक शिकारी का दिखा बिल्कुल अलग अंदाज

टाइगर को आमतौर पर उसकी ताकत और शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है. लेकिन जंगल में जानवरों का व्यवहार हर समय एक जैसा नहीं होता. कभी-कभी कैमरे में उनके ऐसे पल भी कैद हो जाते हैं, जिनमें वे बिल्कुल शांत या मजाकिया अंदाज में नजर आते हैं. इस वीडियो में भी टाइगर का यही अलग रूप देखने को मिल रहा है. उसकी जीभ बाहर निकली हुई है और वह पानी में ऐसे तैर रहा है जैसे उसे किसी की परवाह नही.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 01 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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