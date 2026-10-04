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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान

सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के स्टाफ गेट के पास एक कर्मचारी कुर्सी पर बैठा हुआ था. तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 02:33 PM (IST)
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सुरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टाफ का एक कर्मचारी अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा. जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे कर्मचारी के लिए एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान मसीहा बनकर सामने आए. बिना एक सेकंड गंवाए सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जमीन पर लिटाकर जवान को सीपीआर देना शुरू कर दिया. समय पर मिले सीपीआर के चलते कर्मचारी की सांसें वापस लौट आईं और वह होश में आ गया. यह पूरी घटना एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

चेयर पर बैठा था कर्मचारी, अचानक पड़ा दिल का दौरा और हो गया बेहोश

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के स्टाफ गेट के पास एक कर्मचारी कुर्सी पर बैठा हुआ था. तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है. पास में ही खड़े सीआईएसएफ के अलर्ट जवानों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वे दौड़कर उसके पास पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जवानों ने देरी किए बिना कर्मचारी को फर्श पर सीधा लिटाया और उसकी छाती को दबाते हुए लगातार सीपीआर देना शुरू कर दिया.

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जवानों की फुर्ती से बची जान, एक्स पर पोस्ट कर सीआईएसएफ ने शेयर किया वीडियो

जवानों द्वारा दी गई सटीक और त्वरित मेडिकल मदद के कुछ ही सेकंडों बाद कर्मचारी की चेतना वापस आ गई और वह उठकर बैठने की हालत में आ गया. सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टाफ गेट पर एक कर्मचारी अचानक बेहोश हो गया था. अलर्ट सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए फर्स्ट एड और जरूरी मदद मुहैया कराई, जिससे सही समय पर मेडिकल अटेंशन मिल सकी."

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सोशल मीडिया पर छाए 'रियल हीरोज', हजारों ने देखा वीडियो

सार्वजनिक स्थानों जैसे एयरपोर्ट्स पर तैनात जवानों का इस तरह ट्रेंड होना कितना जरूरी है, इस घटना ने साबित कर दिया. जवानों की इस सूझबूझ और फुर्ती की सोशल मीडिया पर चारों तरफ तारीफ हो रही है. 10 हजार से ज्यादा बार देखे जा चुके इस वीडियो पर लोग सीआईएसएफ के जवानों को 'असली हीरो' बता रहे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि अगर जवान एक पल की भी देरी करते तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उनकी मुस्तैदी ने एक हंसते-खेलते परिवार को बिखरने से बचा लिया.

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 02:33 PM (IST)
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