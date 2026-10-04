बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम

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सोशल मीडिया पर मर्द हो तुम! कैप्शन के साथ वायरल हुआ मजेदार वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा है तहलका, फनी हरकतों और देसी अंदाज को देख लोग हंस-हंसकर हो रहे हैं बेहाल, व्यूज और लाइक्स की आई बाढ़

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए और लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे, यह कहना मुश्किल है. ऐसे ही इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट की जनता को हंसने पर मजबूर कर दिया है. 

इस वीडियो को  HasnaZarooriHai नाम के हैंडल से 'मर्द हो तुम!' कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है, जिसमें एक देसी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का बेहद ही अनोखा और मजाकिया अंदाज देखने को मिल रहा है. वीडियो के सामने आते ही यह इंटरनेट पर बिजली की तरह फैल गया है. इस इंस्ट्रक्टर के बात करने के खास लहजे और कमाल की तरकीब ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिन बना दिया है.

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इंस्ट्रक्टर के बात करने के अनोखे अंदाज ने जीता दिल

इस वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को बेहद ही देसी और चुटीले अंदाज में गाइड करता हुआ नजर आ रहा है. जहां किसी भी तरह की ट्रेनिंग या क्लास के दौरान माहौल काफी गंभीर और तनावपूर्ण रहता है, वहीं इस वीडियो में इंस्ट्रक्टर ने अपने मजाकिया लहजे से पूरे माहौल को बेहद हल्का-फुल्का बना दिया है. 

वह सामने वाले युवक में जोश भरने और उसे सिखाने के लिए जिस तरह बार-बार 'मर्दों वाली बात' याद दिलाता है और 'मर्द हो तुम!' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसने यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. इंस्ट्रक्टर का यह खास देहाती अंदाज, उसकी बेबाकी और टाइमिंग इतनी सटीक है कि लोग इस क्लिप को बार-बार लूप में देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर व्यूज की आई बाढ़

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद से यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो को अब तक 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही इस पर सैकड़ों लाइक्स, कमेंट्स और री-ट्वीट्स की बाढ़ आ चुकी है. इस मजेदार वीडियो को लोग अपने दोस्तों और ग्रुप्स में तेजी से शेयर कर रहे हैं.

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यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिए मजे

वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी सोशल मीडिया यूजर्स जमकर चटकारे ले रहे हैं और एक से बढ़कर एक मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो पर आ रहे कमेंट्स को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देसी इंस्ट्रक्टर की हाजिरजवाबी और मजेदार बातचीत ने लोगों का दिन बना दिया है. एक यूजर ने हंसने वाली इमोजी के साथ कमेंट करते हुए लिखा, ये इंस्ट्रक्टर भाई मेरे ही गांव का रहने वाला है. 

वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो कोई भी इंसान रोते-रोते भी सब कुछ सीख जाए. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं, बल्कि इसे अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में भी तेजी से फॉरवर्ड कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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