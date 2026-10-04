बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम

सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए और लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे, यह कहना मुश्किल है. ऐसे ही इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट की जनता को हंसने पर मजबूर कर दिया है.

इस वीडियो को HasnaZarooriHai नाम के हैंडल से 'मर्द हो तुम!' कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है, जिसमें एक देसी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का बेहद ही अनोखा और मजाकिया अंदाज देखने को मिल रहा है. वीडियो के सामने आते ही यह इंटरनेट पर बिजली की तरह फैल गया है. इस इंस्ट्रक्टर के बात करने के खास लहजे और कमाल की तरकीब ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिन बना दिया है.

इंस्ट्रक्टर के बात करने के अनोखे अंदाज ने जीता दिल

इस वायरल हो रहे वीडियो में एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को बेहद ही देसी और चुटीले अंदाज में गाइड करता हुआ नजर आ रहा है. जहां किसी भी तरह की ट्रेनिंग या क्लास के दौरान माहौल काफी गंभीर और तनावपूर्ण रहता है, वहीं इस वीडियो में इंस्ट्रक्टर ने अपने मजाकिया लहजे से पूरे माहौल को बेहद हल्का-फुल्का बना दिया है.

वह सामने वाले युवक में जोश भरने और उसे सिखाने के लिए जिस तरह बार-बार 'मर्दों वाली बात' याद दिलाता है और 'मर्द हो तुम!' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसने यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. इंस्ट्रक्टर का यह खास देहाती अंदाज, उसकी बेबाकी और टाइमिंग इतनी सटीक है कि लोग इस क्लिप को बार-बार लूप में देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर व्यूज की आई बाढ़

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद से यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो को अब तक 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही इस पर सैकड़ों लाइक्स, कमेंट्स और री-ट्वीट्स की बाढ़ आ चुकी है. इस मजेदार वीडियो को लोग अपने दोस्तों और ग्रुप्स में तेजी से शेयर कर रहे हैं.

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यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिए मजे

वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी सोशल मीडिया यूजर्स जमकर चटकारे ले रहे हैं और एक से बढ़कर एक मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो पर आ रहे कमेंट्स को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देसी इंस्ट्रक्टर की हाजिरजवाबी और मजेदार बातचीत ने लोगों का दिन बना दिया है. एक यूजर ने हंसने वाली इमोजी के साथ कमेंट करते हुए लिखा, ये इंस्ट्रक्टर भाई मेरे ही गांव का रहने वाला है.

वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो कोई भी इंसान रोते-रोते भी सब कुछ सीख जाए. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं, बल्कि इसे अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में भी तेजी से फॉरवर्ड कर रहे हैं.

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