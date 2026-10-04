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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशराब से भरा ट्रक पलटा, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़! बिहार से सामने आया वीडियो

शराब से भरा ट्रक पलटा, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़! बिहार से सामने आया वीडियो

अररिया के खरहट टोल प्लाजा के पास हुए इस हादसे के तुरंत बाद सड़क पर शराब का दरिया बह निकला. स्थानीय लोगों ने जब देखा कि पलट चुके मिनी ट्रक में कोई और सामान नहीं बल्कि अवैध शराब की पेटियां भरी हुई हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Oct 2026 08:09 PM (IST)
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बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता एक बेहद सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है. अररिया-रानीगंज मार्ग पर खरहट टोल प्लाजा के पास शराब से भरा एक मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया. हादसा होते ही सड़क पर दर्जनों शराब की बोतलें बिखर गईं, जिसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. एक्सीडेंट की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से लोग मदद करने के बजाय बोतलें लूटने के लिए टूट पड़े. जिसे जितनी बोतलें मिलीं, वह उठाकर रफूचक्कर हो गया. इस पूरी लूटपाट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राज्य में साल 2016 से लागू शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी है.

हादसा होते ही मची लूट, जिसको जो मिला बोतल उठाकर भागा

अररिया के खरहट टोल प्लाजा के पास हुए इस हादसे के तुरंत बाद सड़क पर शराब का दरिया बह निकला. स्थानीय लोगों ने जब देखा कि पलट चुके मिनी ट्रक में कोई और सामान नहीं बल्कि अवैध शराब की पेटियां भरी हुई हैं, तो लोगों की नीयत फिसल गई. बिना किसी डर के भीड़ गाड़ियों और पैदल ही मौका-ए-वारदात पर पहुंच गई. कोई जेबों में बोतलें ठूंसता दिखा, तो कोई हाथों में पूरी पेटी ही उठाकर भागता नजर आया. हादसे की जगह पर मदद करने के बजाय लोग शराब की बोतलों पर झपटते दिखाई दिए.

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पुलिस ने गाड़ियों को किया जब्त, जांच में जुटी टीम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आधी से ज्यादा शराब की बोतलें साफ हो चुकी थीं. पुलिस ने आनन-फानन में दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और बची हुई शराब जब्त कर ली. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह बिहार में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही शराब की एक बड़ी खेप थी. पुलिस अब गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक और तस्करों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

2016 से लागू शराबबंदी पर फिर उठे गंभीर सवाल

बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार-बार कानून-व्यवस्था और प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करती हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब शराब पूरी तरह बैन है, तो मिनी ट्रक भरकर बोतलें सड़कों पर कैसे दौड़ रही थीं? एक यूजर ने लिखा...आइए न हमरा बिहार में. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...खाली नाम की शराबबंदी लग रही है.

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 08:09 PM (IST)
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