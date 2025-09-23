सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां के ग्रोलर पाइंस टाइगर प्रिजर्व में बाघों के संचालक और मशहूर टीवी शख्सियत जो एक्सोटिक के सहयोगी रह चुके रयान ईजली पर बाघ ने हमला कर दिया. यह हमला इतना खतरनाक था कि ईजली की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद से प्रिजर्व को तुरंत बंद कर दिया गया है और पर्यटन पर रोक लगा दी गई है.

कौन हैं रयान ईजली? शेरों से करते हैं प्यार

रयान ईजली लंबे वक्त से बाघों और बड़े जानवरों के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने अपना कारोबार "शोमी टाइगर्स" नाम से शुरू किया था. यही नहीं, एक समय पर वो खुद "टाइगर किंग" नाम से मशहूर हुए और उन्होंने "जो एक्सोटिक" से बाघ भी खरीदे थे. उनकी पहचान ऐसे व्यक्ति की थी जो जानवरों के बीच काम करता था और लोगों को उनके करीब लाकर दिखाता था.

🚨 BREAKING: Tiger handler — and known Joe Exotic associate — Ryan Easley was fatally mauled this weekend at Growler Pines Tiger Preserve in Oklahoma.



Easley once acquired tigers from “Tiger King” himself for his own business ShowMe Tigers. The preserve says his work was driven… pic.twitter.com/6JGApTjYEg — Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) September 22, 2025

ग्रोलर पाइंस टाइगर प्रिजर्व की ओर से कहा गया है कि ईजली हमेशा जानवरों को प्यार और सम्मान से देखते थे. उनका काम केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के साथ जुड़ाव और देखभाल पर आधारित था. उनके साथी कर्मचारियों ने बताया कि ईजली हर बाघ को परिवार का हिस्सा मानते थे और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे.

टाइगर किंग शो से पाई थी लोकप्रियता?

यह घटना एक और सवाल खड़ा करती है कि क्या "जो एक्सोटिक" की बनाई हुई विरासत केवल विवाद और खतरे छोड़कर जाएगी? "टाइगर किंग" शो ने दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं. आलोचक कहते हैं कि शो ने बाघों को मनोरंजन का साधन बना दिया और लोग उनके खतरनाक स्वभाव को भूल बैठे. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ईजली की मौत का दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बाघ के इस हमले में उनकी मौत हो चुकी है.

यूजर्स ने दे डाली नसीहत

पोस्ट को एक्स पर @wienerdogwifi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने पढ़ा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ओह माय गॉड. क्या ये सच है और अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...वो जंगली जानवर है, इन पर आंख बंद करके भरोसा करना मतलब मौत को दावत है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं विशुद्ध मूर्खता, बिल्लियों के साथ खेलो, बड़ी बिल्लियों के साथ नहीं.

