राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिज़र्व में वह नजारा कैमरे में कैद हुआ, जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया. जंगल की खामोशी के बीच एक पूरी टाइगर फैमिली शान और सधे कदमों के साथ नदी पार करती नजर आई, जहां पानी की लहरों के बीच बाघों की ताकत, तालमेल और राजसी ठाठ साफ झलक रहा था. जंगल के बीच बहती नदी को शान से पार करती एक पूरी टाइगर फैमिली का यह वीडियो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि प्रकृति की असली राजशाही को भी दर्शाता है. कैमरे में कैद हुआ यह दुर्लभ दृश्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.

एक साथ नदी पार करती दिखाई दी टाइगर फैमिली

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक के बाद एक बाघ पानी में उतरते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ नदी पार करते हैं. सबसे आगे ताकतवर टाइगर, उसके पीछे शावक और परिवार के अन्य सदस्य, हर कदम में जंगल के राजा की ठसक साफ झलकती है. पानी की तेज लहरों के बीच बाघों का संतुलन और तालमेल लोगों को हैरान कर रहा है.

रणथंभौर का नजारा देख हैरान रह गए लोग

रणथंभौर में इस तरह का दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं. लेकिन इस वीडियो में एक साथ पूरी फैमिली का नदी पार करना इसे और भी खास बना देता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह दृश्य बाघों के सुरक्षित आवास और सफल संरक्षण प्रयासों की ओर भी इशारा करता है. वीडियो में दिखता है कि पानी में उतरने के बाद मगरमच्छों के हमले से बचने के लिए टाइगर जोर जोर से उछलकर नदी पार कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, ये है असली राजशाही

वीडियो को apnasawaimadhopur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रणथंभौर में कुछ भी दिख सकता है. एक और यूजर ने लिखा...यही वजह है कि रणथंभौर को हम लोग प्यार करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसी को कहते हैं असली राजशाही.

