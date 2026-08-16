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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसरकारी स्कूल में हसीना के डांस ने मचा दिया धमाल- वीडियो वायरल

सरकारी स्कूल में हसीना के डांस ने मचा दिया धमाल- वीडियो वायरल

स्कूल परिसर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मंच के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. जैसे ही गाना बजता है, महिला कलाकार पूरे जोश के साथ डांस शुरू कर देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में महिला कलाकार ने ऐसा धमाकेदार डांस किया कि पूरा मैदान तालियों और सीटियों से गूंज उठा. वायरल वीडियो में महिला 'बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी' गाने पर शानदार अंदाज में परफॉर्म करती नजर आ रही है. उसके एक्सप्रेशंस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस ने लोगों का दिल जीत लिया है.

स्कूल का कार्यक्रम बना मनोरंजन का मंच

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल परिसर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मंच के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. जैसे ही गाना बजता है, महिला कलाकार पूरे जोश के साथ डांस शुरू कर देती है. कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद लोग भी झूमने लगते हैं और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं. महिला के ठुमके ऐसे हैं कि प्रोफेशनल डांसर भी उसके आगे पानी मांगने लगे. उसके हर एक ठुमके में लज्जत थी और देखने वाले केवल देख नहीं रहे थे बल्कि हूटिंग करते हुए डांसर का उत्साह भी बढ़ा रहे थे.

 
 
 
 
 
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स्टाइल और एक्सप्रेशंस ने जीता दिल

गुलाबी रंग की ड्रेस और काले चश्मे में नजर आ रही कलाकार का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. डांस के दौरान उसके चेहरे के भाव और स्टेज प्रेजेंस ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया. सामने खड़ी भीड़ लगातार तालियां बजाती और हाथ हिलाकर उसका उत्साह बढ़ाती दिखाई देती है. क्या बच्चे और क्या टीचर, डांस को जिसने भी देखा बस देखता रह गया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में ऐसा रंगारंग माहौल कम ही देखने को मिलता है. कई यूजर्स ने वीडियो को "देसी एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज" बताया है.

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यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

एक यूजर ने लिखा, "फॉर्च्यूनर आई या नहीं पता नहीं, लेकिन महफिल जरूर लूट ली."

दूसरे ने कहा, "सरकारी स्कूल का प्रोग्राम भी अब किसी बड़े शो से कम नहीं रहा."

एक और यूजर ने मजाक में लिखा, "स्टेज पर ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो भीड़ खुद डांस करने लगती है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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