तस्वीरों में छिपे हैं तीन अंतर 15 सेकंड में जवाब देने वाला कहलाएगा नवाब- तस्वीर हो रही वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट यूजर्स की सोच और नजर दोनों को चुनौती दे दी है. पोस्ट में दो तस्वीरें हैं जिनमें एक गाय घास चबाती दिखाई दे रही है, लेकिन यह कोई साधारण फोटो नहीं है. यह ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसमें तस्वीरों के बीच दो अंतर छिपाए गए हैं. देखकर कोई भी सोचता है कि यह आसान है, लेकिन जैसे ही आंखें तस्वीर पर टिकती हैं, हर कोई हैरानी में पड़ जाता है कि अंतर ढूंढना इतना मुश्किल भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर मजाक भी कर रहे हैं और चुनौती भी ले रहे हैं.

तस्वीर में खोजिए तीन अंतर समय 15 सेकंड

पोस्ट की शुरूआत में गाय के चेहरे और आस-पास के माहौल की सादगी देखने को मिलती है, लेकिन तस्वीरों का कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि देखने वाला तुरंत ही उसे लेकर सोचने लगता है. पोस्ट के निर्माण में कलर कॉम्बिनेशन और छोटे विवरणों का ध्यान रखा गया है जिससे यह और भी आकर्षक और चुनौतीपूर्ण बन गया है. अब आपको बस ये करना है कि इस तस्वीर में छिपे दो अंतर खोजकर निकालने हैं. आप अगर दिमाग को शांत रखें और आंखों को चालाकी के साथ काम पर लगाएं तो आपको ये अंतर आसानी से दिखाई दे जाएंगे.

इस तरह पता लगेगा अंतर

आपको अगर अब भी इन के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं दिया है तो हम आपको इसमें मदद कर ही देते हैं. ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि तस्वीर में गाय के मुंह में जो घांस है वो एक में अधूरा है और एक में पूरा है. वहीं एक और अंतर ये है कि गाय के शरीर पर डिजाइन का फर्क साफ नजर आ रहा है तो वहीं एक तस्वीर में गाय के तीन थन है तो वहीं एक में चार थन हैं.

यूजर्स का तो घूम गया माथा

वीडियो और पोस्ट वायरल होते ही लोग इसे शेयर कर रहे हैं. इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर लाखों व्यूज आ चुके हैं. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं ...“इतनी जल्दी से नहीं देख सकता था!”, “मस्त ऑप्टिकल इल्यूजन है”, और “दो तस्वीरों ने दिमाग हिला दिया”. कई लोग इसे अपने दोस्तों को चुनौती देने के लिए भेज रहे हैं, और कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि यह पोस्ट उनकी नजर और धैर्य की सच्ची परीक्षा है.

