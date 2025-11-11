Road Accident Viral Video: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खतरनाक सड़क दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार कई फीट हवा में उछल गए. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बाइक सवार दोनों ने हेलमेट नहीं पहना

वीडियो में देख सकते हैं कि एक रात के समय बाइक सवार दो व्यक्ति सड़क पर आते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान बाइक सवार जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है वैसे ही एक स्कॉर्पियो कार बाइक सवार की तरफ तेजी में आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है.

#Indore 🚨 ⚠️ Disturbing Visuals



- Motorcycle rider with 2 pillion riders, should had slowed down for Speeding Scorpio to crossover…



- Scorpio (maybe ScorpioN) Driver intoxicated?@DriveSmart_IN @dabir @InfraEye

pic.twitter.com/UlZVPHrGRm — Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) November 10, 2025

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों लोग बुरी तरह हवा में उछल गए और सड़क पर गिर गए. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि कार की स्पीड कितनी तेज थी और साथ ही बाइक सवार दोनों लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, जिसके चलते चोट लगने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है.

मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े

हादसे में दोनों के गंभीर चोट लगने की खबर है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ते हुए जाते हैं. हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ है कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं. इस भयावह हादसे का वीडियो वायरल होते ही लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी.

लोगों ने कहा कि कार की स्पीड काफी तेज थी तो कुछ ने बाइक सवार दोनों लोगों के हेलमेट न पहनने पर सवाल खड़े किए हैं. सीसीटीवी फुटेज में हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी जा सकती है.