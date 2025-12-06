हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वRussian Missile: रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत

Russian Missile: रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत

रूस के पास कई सारे खातक मिसाइल है. इसमें से जिरकोन, किंजल और सरमत शामिल है. जानिए कीमत, रेंज, गति और खासियत.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

रूस अक्सर अपनी हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की वजह से वैश्विक चर्चा में रहता है. उसकी मिसाइलें इतनी तेज और अत्याधुनिक हैं कि विशेषज्ञ इन्हें आने वाले समय की युद्ध रणनीति का भविष्य मानते हैं. जिरकोन, किंजल और सरमत - ये तीनों मिसाइलें तकनीक, गति और मारक क्षमता के मामले में सबसे अलग हैं. आइए इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं.

रूस की जिरकोन मिसाइल खासतौर पर युद्धपोतों और पनडुब्बियों से दागे जाने के लिए बनाई गई है. इसकी गति इतनी अधिक है कि रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते. हवा में चलते समय यह अपने चारों ओर ऐसा गर्म प्लाज़्मा आवरण बनाती है जो इसे लगभग अदृश्य कर देता है. Militarnyi की रिपोर्ट के मुताबिक जिरकोन हाइपरसोनिकक्रूज मिसाइल की कीमत लगभग ₹43 से ₹47 करोड़ प्रति यूनिट है. यह मिसाइल मैक 9, यानी करीब 11,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और करीब 1,000 किमी दूर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है. इसे रूस ने अपने एडमिरल गोर्शकोव जैसे उन्नत जहाज़ों पर तैनात किया है.

किंजल मिसाइल: हवा से दागी जाने वाली तेज़ और घातक हथियार प्रणाली

किंजल रूस की एयर-लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है. रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. इसे मिग-31K जैसे तेज विमान हवा में लेकर जाते हैं और वातावरण के भीतर से ही यह मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ती है. इसकी गति मैक 10, यानी 12,000 किमी प्रति घंटे के करीब मानी जाती है. रेंज प्लेटफॉर्म पर निर्भर करती है. मिग-31K से दागे जाने पर इसकी मारक दूरी लगभग 460–480 किमी होती है, जबकि TU-22M3M जैसे बड़े विमान से दागे जाने पर यह 2,000–3,000 किमी तक जा सकती है. किंजल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव माना जाता है. यह भूमिगत बंकरों तक को नष्ट करने की क्षमता रखती है.

सरमत ICBM: दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल

RS-28 सरमत, जिसे दुनिया "शैतान-II" के नाम से भी जानती है, रूस की सबसे विशाल और विनाशकारी ICBM है. यह मिसाइल कई परमाणु वारहेड एक साथ ले जा सकती है और पृथ्वी के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है. इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि इसकी कीमत क्या है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी कीमत भारतीय करेंसी में 290 करोड़ है.

इसकी अधिकतम गति मैक 20, यानी करीब 25,000 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी ले जा सकती है, जिससे दुश्मन का कोई भी रक्षा तंत्र इसे रोक नहीं पाता. सरमत को गहरे भूमिगत साइलो में रखा जाता है और तीन-स्टेज लिक्विड फ्यूल इंजन इसे अविश्वसनीय दूरी तक ले जाने में सक्षम बनाता है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भयंकर फायरिंग, चार की मौत, कई घायल

Published at : 06 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
RUSSIA WORLD NEWS IN HINDI Russian Hypersonic Missile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russian Missile: रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Babri Masjid Controversy: बाबरी मस्जिद नाम पर बड़ा खेल, मचेगा बवाल! Mamata की डूबेगी लुटिया?
Indigo Flight News: क्या भारतीय विमान सेक्टर में इंडिगो मोनोपॉली का उठा रही फायदा ? | abp News
Indigo Flight News: इंडिगो की मनमानी... यात्रियों के लिए बनी बड़ी परेशानी ! | abp News
Indigo Flight News: 'घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करें यात्री '- IGI Airport
Indigo Flight News: वीडियो के जरिए इंडिगो संकट पर परेशान यात्री ने सुनाई अपनी दर्द भरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russian Missile: रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
क्या गारंटर न होने पर पैसे निकालने से मना कर सकते हैं बैंक, जान लीजिए नियम
क्या गारंटर न होने पर पैसे निकालने से मना कर सकते हैं बैंक, जान लीजिए नियम
नौकरी
रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स
रेलवे दे रहा 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को जॉब, यहां क्लिक कर चेक कर लें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget