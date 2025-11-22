Gym Viral Video: आजकल हर कोई अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर है, जहां लोग जिम में घंटों तक पसीना बहाकर बॉडी बनाने और बॉडी को फिट रखने के लिए जाते हैं तो वहीं कभी -कभी जिम में की गई छोटी चूक भी जानलेवा साबित हो जाती है. हाल ही में एक ऐसा ही खतरनाक जिम का वीडियो सामने आया है, जिसमें वेटलिफ्टर भारी बार्बेल को उठाते समय बैलेंस खो देता है और वह सीधे बारबेल को एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ देता है, जिसके चलते बारबेल व्यक्ति के सिर पर लग जाता है और एक गंभीर घटना घट जाती है.

बारबेल सिर से टकराकर जमीन पर गिरा

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति भारी बारबेल को उठाने की कोशिश करता है. इसी दौरान एक व्यक्ति पीछे से बारबेल उठाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. वह बारबेल को सामने खड़े व्यक्ति के ऊपर छोड़ देता है.

This feels anything but accidental… pic.twitter.com/WleQfyMd6q — Epic Clip Vault (@EpicClipVault) November 21, 2025

बारबेला व्यक्ति के सिर पर लग जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारबेल सिर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है. वीडियो को देखकर यह साफ हो रहा है कि हादसा कितना गंभीर था, जिसने भी इसकी वीडियो देखी उसकी सांसे अटक गई.

लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स की लाइन लग गई. लोगों ने हादसे को खतरनाक और जानलेवा बताया.वहीं कुछ लोगों ने कहा कि जितना वजन उठा पाए, उतना उठाना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि व्यक्ति के सिर पर तेज चोट लगी होगी. वहीं कुछ ने कहा कि जिम में सावधानी बरतनी चाहिए. इस तरह के कई कमेंट्स वीडियो पर लगातार दिख रहे हैं और साथ ही वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.