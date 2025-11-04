Video: लंच में रोटी के साथ चीनी लाया मासूम, स्कूल टीचर का रिएक्शन वायरल, भावुक कर देगा वीडियो

Social Media Viral Video: स्कूल एक मात्र ऐसी जगह है, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है. यहां अमीर और गरीब, सभी बच्चों को एक जैसी ही शिक्षा दी जाती है. स्कूल में बच्चों को एक सामान यूनिफ़ॉर्म पहनाई जाती है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने आया हर एक बच्चा एक सामान लगे. यह यूनिफॉर्म न सिर्फ बच्चों को एकजुट करती है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा में सभी एक बराबर होते हैं. हाल ही में एक दिल को छू जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल में एक बच्चा लंच में चीनी रोटी लेकर आता है तो क्लास में मौजूद टीचर बच्चे का हौसला बढ़ती नजर आती है. इस वीडियो पर लोगों ने तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

'कल हम सब साथ में मिलकर चीनी वाला लंच करेंगे'

वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास में सभी बच्चें लंच कर रहे होते हैं. इसी दौरान क्लास में मौजूद एक बच्चा अपने बैग से लंच निकालता है, जिसमें रोटी के बीच में चीनी रखी होती है. जब टीचर बच्चे का लंच देखती है तो वो बच्चे का हौसला बढ़ाने लगती है.

एक गरीब बच्चा लंच में चीनी और रोटी लेकर आया तो स्कूल टीचर ने उसका हौंसला बढ़ाया.!

सैल्यूट स्कूल की टीचर की.! pic.twitter.com/5qwv6gIxYB — Muslim Rights Matters (@RightsForMuslim) November 3, 2025

टीचर ने कहा कि अरे वाह चीनी वाला लंच बच्चों अब से आप सब भी चीनी वाला लंच लेकर आना और क्लास में मौजूद सभी बच्चों से कहने लगती हैं कि अब से कौन-कौन चीनी वाला लंच लेकर आएगा, जिस पर सभी बच्चें जोर-जोर से कहने लगते हैं कि हम लेकर आएंगे. आगे टीचर ने कहा ," कल सब अपनी मम्मी को कहना कि हमें रोटी के साथ चीनी दें और कल हम सब साथ में मिलकर चीनी वाला लंच करेंगे."

वीडियो देख यूजर्स को याद आए स्कूल के दिन

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आए. लोगों ने कहा कि टीचर को बच्चे का हौसला बढ़ाता देख अच्छा लगा तो वहीं कई लोगों को वीडियो देखकर अपने स्कूल के दिन याद आ गए. लोगों ने कहा कि हम भी ऐसे ही रोटी और चीनी लेकर जाते थे. लोगों ने टीचर की तारीफ से कमेंट बॉक्स भर दिए हैं. साथ ही वीडियो को भी खूब शेयर कर रहे हैं.