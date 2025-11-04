Road Accident Viral Video: देश हो या विदेश, सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो पा रही हैं. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करना, लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाना, ये सभी सड़क हादसे होने के सबसे बड़े कारण है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई.

कार ट्रक के पिछले हिस्से में अटकी

वीडियो में देखा गया है कि हाईवे पर एक ट्रक चल रहा है. ट्रक के पीछे एक कार नजर आ रही है, जो तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क खाली दिखाई दे रही है. इसे देखकर यह साफ होता है कि दुर्घटना होने का कोई विशेष कारण नहीं है. लेकिन इसके बावजूद भी कार ड्राइवर धीरे-धीरे ट्रक के बाएं तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश करती है और अचानक ही कार ट्रक के पिछले हिस्से से बुरी तरह टकरा जाती है.

वीडियो में देख सकते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि यह वीडियो कहां का है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है. लेकिन दावा है कि यह वीडियो चीन के किसी हाइवे का है.

ट्रक के साथ सटकर चलने लगी कार

आगे वीडियो में देखा गया कि कार ट्रक के साथ सटकर चलने लगती है. कार से धुआं निकलते हुए भी देखा जा सकता है. वीडियो में ये भी देखा गया है कि कार ड्राइवर ट्रक से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन अलग हो नहीं पाता.

इस पूरे हादसे को पीछे आ रहे किसी वाहन के ड्राइवर ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ तौर से हादसे की गंभीरता देखी गई है. सोशल मीडिया पर हादसे के वीडियो पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी. लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया.