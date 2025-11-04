Social Media Viral Video: शादियों में मस्ती और उत्साह का कोई जवाब ही नहीं होता है. शादी से जुड़े कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. इन दिनों एक ओर वीडियो लाइमलाइट में है, जिसमें शादी के जश्न के दौरान दावा किया जा रहा है कि दूल्हा और दुल्हान के बीच पुश-अप्स का मुकाबला हो रहा है, लेकिन इस मजेदार मुकाबले का विनर जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा.

दोनों के बीच शुरू हुआ कॉम्पिटिशन

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि एक खूबसूरत आउटडोर सेटअप नजर आ रहा है. हर तरफ बेहद ही खूबसूरत सजावट हुई है और साथ ही काफी सारे मेहमान खड़े हैं. एक तरफ लड़की वाले और एक तरफ लड़के वाले खड़े नजर आ रहे हैं और इसी दौरान दूल्हा और दुल्हन के बीच एक मजेदार पुश-अप्स कॉम्पिटिशन शुरू होता है. वहां मौजूद सभी लोग गिनती शुरू करते हैं.

दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होने लगता है. सभी बड़े ही मजे से देख रहे होते हैं और साथ ही इसका वीडियो भी बना रहे होते हैं. शुरुआत में दोनों ही बड़े उत्साह और जोश के साथ पुश-अप्स करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे गिनती बढ़ती है दोनों का जोश ठंडा होता नजर आने लगता है.

इस बार तो दुल्हन ने मार ली बाजी

आसपास मौजूद लोग ताली बजाकर और चीयर करके उनका हौसला बढ़ाते हैं. आगे वीडियो में देखा गया कि लड़की लड़के से ज्यादा पुश-अप्स करती है, जिसके चलते वह इस कॉम्पिटिशन को जीत जाती है. इस दौरान लड़की वालों का उत्सह तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है.

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे. एक यूजर ने कहा कि हमारी छोरिया छोरो से कम है क्या तो वहीं लड़के के हार जाने पर लोगों ने बड़ा मजाक बनाया और लड़की के तारीफ के पुल बांध दिए.