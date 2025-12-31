हरियाणा के फरीदाबाद जिले से सोमवार, 29 दिसंबर की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया. देर रात युवती को लिफ्ट देने के बहाने दो युवकों ने कार में बैठाया और उसके साथ गैंगरेप किया गया. बर्बरता की हदें पार करते हुए आरोपियों ने उसे चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया, जिसकी वजह से पीड़िता को गंभीर चोटें आईं. सुबह करीब पांच बजे पीड़िता को अस्पताल में एडमिट कराया गया.

गैंगरेप का शिकार हुई 26 वर्षीय युवती ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए अपनी आपबीती बताई है. पीड़िता ने बताया कि वह जिन लोगों के साथ गई, उन्हें पहले से नहीं जानती थी. पीड़िता ने बताया कि मम्मी से लड़ाई हुई, इसलिए घर से गुस्से में गई थी.

'उन्हें मैं नहीं जानती थी...'

पीड़िता के अनुसार, 'जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी, उन्हें मैं नहीं जानती थी. उन्होंने मुझे देखकर गाड़ी रोकी और बोले-ये ले 600 रुपये, तू परेशान लग रही है. मुझे नहीं पता था कि गलत काम के लिए पैसे डाल रहे हैं. उन बंदों ने पैसे डाले, उन्होंने मुझे पेटीएम किया.'

पुस्तकालय एक, उद्घाटन दो बार! फरीदाबाद में BJP नेताओं की अनोखी ‘री-रिबन’ कहानी, क्या है पूरा मामला

पीड़िता ने बताया कि उसने सिर्फ लिफ्ट मांगी थी. एबीपी न्यूज़ से पीड़िता ने कहा कि 'मैंने बोला था जितना किराया लगेगा उतना दे दूंगी, मस्जिद छोड़ दो. मेरा घर मस्जिद के पास है, लेकिन उन्होंने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और गुड़गांव सैनिक की तरफ ले गए. गलत रास्ते ले गए.'

उसने आगे कहा, 'गाड़ी लॉक कर दी, मेरा फोन लेकर अपने पास रख लिया जिससे मैं किसी को फोन न कर पाऊं. 12:30 बजे बैठी थी मैं और 2:30–3 बजे तक मुझे कहां-कहां ले गए, मुझे नहीं मालूम.'

'पैसे देने के बाद 2–3 थप्पड़ मारे...'

पीड़िता के मुताबिक, '3 बजे उन्होंने मुझे राजा चौक पर धक्का मार दिया. उस समय कोहरा बहुत ज्यादा था, कुछ नहीं दिख रहा था. जब मुझे फेंका गया तो मैंने एक गाड़ी पकड़ ली थी, मैं बाहर गिर गई. मैंने बाहर जा रही एक एम्बुलेंस पकड़ ली ताकि गिरूं नहीं, लेकिन उन लोगों ने मुझे तीसरी बार धक्का मारा.'

उसने कहा- 'इस समय कोई पुलिस या कोई नहीं था.' पीड़िता ने आरोप लगाया, 'उन्होंने मुझे पहले पैसे देने के बाद 2–3 थप्पड़ मारे. उन्होंने मुझे पीछे लिटा दिया, एक बाहर चला गया और दूसरे ने मेरे साथ गलत काम किया. पहाड़ी के पास गाड़ी रोककर मेरे साथ बारी-बारी से गलत काम किया.'

पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उसे धमकाया भी. 'कह रहे थे-जो कह रहे हैं वो कर, वरना गुड़गांव की खाई में फेंक आएंगे तुझे.'