Social Media Viral Video: जिम एक ऐसी जगह है, जहां पर लोग अपनी सेहत और फिटनेस को एक नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं. लोग अपनी बॉडी को शेप में लाने और बीमारियों से दूर रहने के लिए कई घंटों तक पसीना बहाते हैं, लेकिन सोचिए अगर यहीं जगह लोगों की जान को खतरें में डाल रही हो तो यह एक गंभीर समस्या है. दिन पर दिन बढ़ते जिम में हादसों की खबरों ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर जिम में एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, यहां एक लड़का वेटलिफ्टिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया.

पीछे की ओर जमीन पर गिरा युवक

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक लड़का जिम में भारी बारबेल को लिफ्ट करने की कोशिश करता है. इस दौरान जिम में काफी सारे लोग मौजूद हैं. लड़का स्क्वाट रैक के अंदर खड़ा है और बारबेल को अपने कंधों पर रखने की कोशिश करता है. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का बहुत ज्यादा भारी वजन उठा रहा है. लड़का बारबेल लेकर जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है और उसे जैसे ही रखता है.

लड़का अचानक जमीन पर गिर जाता है. हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ है कि लड़का बेहोश हुआ है या उसको कुछ ओर दिक्कत हुई. ये घटना जिम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अपनी क्षमता के हिसाब से उठाएं वजन

इस तरह की कई घटना के वीडियोज आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें खासकर वेटलिफ्टिंग के दौरान हादसें होते नजर आते हैं. जिम में हमें वजन अपनी क्षमता के अनुसार चुनना चाहिए. लोग ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हो जाती है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. कुछ लोगों ने सलाह दी कि ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लड़के की जान बची या नहीं.