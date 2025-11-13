हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: वेटलिफ्टिंग कर भारी वजन वाली रॉड को टांग रहा था शख्स, बेसुध होकर सिर के बल गिरा... देखें वीडियो

Video: वेटलिफ्टिंग कर भारी वजन वाली रॉड को टांग रहा था शख्स, बेसुध होकर सिर के बल गिरा... देखें वीडियो

Viral Video: अगर आप भी जिम में भारी वेट उठाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो जरूर देखें. वायरल वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का वेटलिफ्टिंग के दौरान अचानक सिर के बल जमीन पर गिर जाता है. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: जिम एक ऐसी जगह है, जहां पर लोग अपनी सेहत और फिटनेस को एक नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं. लोग अपनी बॉडी को शेप में लाने और बीमारियों से दूर रहने के लिए कई घंटों तक पसीना बहाते हैं, लेकिन सोचिए अगर यहीं जगह लोगों की जान को खतरें में डाल रही हो तो यह एक गंभीर समस्या है. दिन पर दिन बढ़ते जिम में हादसों की खबरों ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर जिम में एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, यहां एक लड़का वेटलिफ्टिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया.

पीछे की ओर जमीन पर गिरा युवक

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक लड़का जिम में भारी बारबेल को लिफ्ट करने की कोशिश करता है. इस दौरान जिम में काफी सारे लोग मौजूद हैं. लड़का स्क्वाट रैक के अंदर खड़ा है और बारबेल को अपने कंधों पर रखने की कोशिश करता है. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का बहुत ज्यादा भारी वजन उठा रहा है. लड़का बारबेल लेकर जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है और उसे जैसे ही रखता है.

लड़का अचानक जमीन पर गिर जाता है. हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ है कि लड़का बेहोश हुआ है या उसको कुछ ओर दिक्कत हुई. ये घटना जिम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अपनी क्षमता के हिसाब से उठाएं वजन

इस तरह की कई घटना के वीडियोज आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें खासकर वेटलिफ्टिंग के दौरान हादसें होते नजर आते हैं. जिम में हमें वजन अपनी क्षमता के अनुसार चुनना चाहिए. लोग ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हो जाती है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. कुछ लोगों ने सलाह दी कि ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लड़के की जान बची या नहीं. 

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
जनरल नॉलेज
Aircraft Safety: क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget