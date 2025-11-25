Video: इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा... भारी पड़ गया आलस, ध्यान से देखना इस ऑटो ड्राइवर की करतूत

Funny Viral Video: आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो, आलस के चलते अपना काम खराब कर लेते होंगे. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर ने आलसीपन के चलते अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक ऑटो ड्राइवर के रास्ते में एक साइकिल आ गई, जिसके बाद उसने कुछ ऐसा किया, जो उसी पर उल्टा भारी पड़ गया.

साइकिल ऑटो के पहिये के नीचे आई

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक ऑटो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में साइकिल खड़ी होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है. उसके बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो के अंदर बैठे-बैठे ही साइकिल को हाथों से हटाने लगता है.

ऑटो ड्राइवर साइकिल को दूर फेंकने लगता है, जिसके बाद ड्राइवर ऑटो लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर साइकिल ऑटो के बीच आ जाती है और साइकिल ऑटो के पहिये के नीचे आ जाती है. वीडियो में देख सकते हैं कि ऑटो के चढ़ने की वजह से साइकिल के सामने वाला हिस्सा टूट जाता है, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर बाहर आता है और साइकिल को ऑटो से हटाने लग जाता है.

ऑटो ड्राइवर की आलस भारी पड़ गई

आगे वीडियो में देखा जा सकता है, जिसके बाद कुछ देर की जद्दोजहद के बाद साइकिल तो निकल जाती है, लेकिन तब तक ऑटो आगे की ओर बढ़ने लगता है. ड्राइवर भागते हुए ऑटो का पीछा करता है, लेकिन ऑटो इतनी तेजी से आगे की ओर बढ़ता है कि ड्राइवर उसे पकड़ नहीं पाता और ऑटो ढलान से होते हुए नीचे की ओर चला जाता है.

वीडियो को देखकर यह साफ होता है कि ड्राइवर के आलसीपन की वजह से उसे खुद ही लेने के देने पड़ गए. वीडियो पर लोगों के बड़े ही फनी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि समस्या इतनी थी ही नहीं जितनी ऑटो ड्राइवर ने बना दी. वहीं कुछ ने कहा कि आलस भारी पड़ गया. एक यूजर ने लिखा छोटी सी समस्या को कैसे बढ़ा किया जाता है देख लो. इस तरह के मजेदार रिएक्शन वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.