Video: झाड़ियों से निकल अजगर ने शख्स पर मारा झपट्टा, शरीर को लपेट कर जकड़ा... कोटा का वीडियो वायरल
Kota Viral Video: राजस्थान के कोटा से एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, यहां एक विशालकाय अजगर ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उससे लिपटकर उसे जकड़ लिया. देखें वीडियो.
Rajasthan Viral Video: राजस्थान की कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर कोटा में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है. सोमवार की शाम को कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, यहां एक विशालकाय अजगर ने एक मजदूर व्यक्ति पर काम करते समय अचानक हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
राजस्थान के कोटा से एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, यहां एक विशालकाय अजगर ने एक मजदूर व्यक्ति पर काम करते समय अचानक हमला कर दिया, लेकिन उसके साथी मजदूरों ने उसकी जान बचाई. pic.twitter.com/cKBkQYCfBe— Shelja Pandey (@Sheljapandey21) November 25, 2025
