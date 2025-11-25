Rajasthan Viral Video: राजस्थान की कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर कोटा में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है. सोमवार की शाम को कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, यहां एक विशालकाय अजगर ने एक मजदूर व्यक्ति पर काम करते समय अचानक हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

