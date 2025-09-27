सोशल मीडिया की दुनिया अजब है और गजब भी. यहां रोज कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कभी कोई सड़क पर नागिन डांस करने लगता है तो कभी कोई फ्लाइट में बैठकर पास्ता बनाने लगता है. अब जो नया वीडियो वायरल हुआ है उसमें दो लोग ई-रिक्शा को थार समझकर रेतिले टीले पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं. ये नजारा ऐसा है कि देखने वाला पहले हंसते-हंसते लोटपोट हो जाए लेकिन अगले ही पल दिल दहल जाए.

ई-रिक्शा को थार समझ बैठे दो दोस्त

दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दो शख्स दिखाई देते हैं. दोनों एक ई-रिक्शा में सवार हैं जो आमतौर पर शहरों और कस्बों में यात्रियों को ढोने के काम आता है. लेकिन इन दोनों ने इसे कोई साधारण गाड़ी मानने से साफ इनकार कर दिया. इनके दिमाग में शायद ऑफ-रोडिंग का ख्याल आया और फिर जो किया उसने सबको हैरान कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि ई-रिक्शा को रेगिस्तानी इलाके जैसे रेतिले टीले पर चढ़ाने की कोशिश की जाती है. आमतौर पर ऐसा नजारा लोग महंगी 4x4 गाड़ियों जैसे थार या फॉर्च्यूनर से करते हैं. लेकिन यहां दोनों शख्स शायद ये भूल गए कि ई-रिक्शा न तो इतनी ताकतवर मशीन है और न ही ऐसी स्टंटबाजी के लिए डिजाइन किया गया है.

View this post on Instagram A post shared by toto stan saddam (@totosatan)

फिर रेत पर चढ़ाई टिर्री, होते होते बचा कांड

शुरुआत में सब कुछ मजेदार लगता है. दोनों जोर लगाते हैं और रिक्शा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं. रिक्शा अचानक रुकता है और पीछे के दोनों पहियों पर खड़ा हो जाता है. सामने का हिस्सा पूरी तरह ऊपर उठ जाता है जैसे कोई करतब दिखा रहा हो. उस पल नजारा इतना खतरनाक हो जाता है कि देखने वालों की सांस अटक जाए. खुद रिक्शा में बैठे दोनों लोग भी डर के मारे बुरी तरह फंस जाते हैं. किसी तरह संतुलन बनाते हुए वे धीरे-धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों बचते-बचाते रिक्शे से बाहर कूदते हैं. अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो यह मस्ती जानलेवा साबित हो सकती थी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को totosatan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रिक्शा बेचारा सोच रहा होगा किन लोगों के हाथ लग गया. एक और यूजर ने लिखा...भाई अंधे हो गए हैं. टिर्री को थार समझ बैठे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं, मरने का इन्हें बहुत शौक है.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल