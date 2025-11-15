हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतुमने अपने हीरो को हराया है... महुआ से तेज प्रताप की हार पर इमोशनल हुआ सबसे बड़ा फैन, रोते हुए वीडियो वायरल

तुमने अपने हीरो को हराया है... महुआ से तेज प्रताप की हार पर इमोशनल हुआ सबसे बड़ा फैन, रोते हुए वीडियो वायरल

तेज प्रताप यादव की हार ने उनके समर्थकों को तो दुखी किया ही, साथ ही महुआ विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग भी इस हार को लेकर बहुत इमोशनल हो गए. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 15 Nov 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एक ओर एनडीए ने धमाकेदार जीत हासिल की है, वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंधी ने विपक्ष को बुरी तरह से हरा दिया. एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया. एनडीए की प्रचंड आंधी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं. 

तेज प्रताप यादव की हार ने उनके समर्थकों को तो दुखी किया ही, साथ ही महुआ विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग भी इस हार को लेकर बहुत इमोशनल हो गए. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है. यह व्यक्ति तेज प्रताप यादव का एक कट्टर समर्थक है और वह इस हार के बाद बेहद भावुक है. बता दें, यह तेज प्रताप यादव का वही समर्थक है, जिसके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. 

वायरल वीडियो में क्या है खास

वायरल वीडियो में तेज प्रताप का फैन का कहना है, तुमने अपने हीरो को हराया है. महुआ वालों, तुमने अपने हीरो को हराया है, जो तुमको पहचान दिलाने के लिए हमेशा खड़ा रहा. यह व्यक्ति भावनाओं से भरा हुआ है और वीडियो बनाते हुए कहता है, तेज प्रताप भइया ने महुआ के लोगों को दिल से सच्चे प्यार दिया था. उनका कहना था कि महुआ के लोगों को वे हमेशा अपने सीने से लगाएंगे, चाहे वे जीतें या हारें. 

इसके बाद यह व्यक्ति और भी भावुक होकर कहता है, महुआ के लोग, तुम्हारे साथ जो हुआ, वह ठीक नहीं हुआ. तेज प्रताप भइया ने बहुत संघर्ष किया और जितना हो सका, उन्होंने महुआ के लिए काम किया. इस तरह के नेता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. जो नेता गरीबों के दिलों में बसे हैं, जो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. तेज प्रताप भइया जैसे नेता किसी और के पास नहीं हो सकते हैं. 

लोगों के रिएक्शन और सोशल मीडिया पर बवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो पर लोगों के जबरदस्त रिएक्शन आने लगे. कुछ लोग तेज प्रताप की हार पर दुखी थे, जबकि कुछ ने उनके समर्थक के इस भावुक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इस वीडियो को देख कर कहा कि तेज प्रताप यादव की सच्चाई और मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजनीति में हार-जीत तो लगी रहती है, लेकिन जो नेता जनता के बीच प्यार और विश्वास बनाता है, वही असली विजेता होता है. 

यह भी पढ़ें गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

Published at : 15 Nov 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav VIRAL VIDEO Bihar Elections 2025 Mahua Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत का 7वां विकेट गिरा, 1 रन बनाकर आउट हुए कुलदीप यादव; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
शिक्षा
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget