बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एक ओर एनडीए ने धमाकेदार जीत हासिल की है, वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंधी ने विपक्ष को बुरी तरह से हरा दिया. एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया. एनडीए की प्रचंड आंधी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं.

तेज प्रताप यादव की हार ने उनके समर्थकों को तो दुखी किया ही, साथ ही महुआ विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग भी इस हार को लेकर बहुत इमोशनल हो गए. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है. यह व्यक्ति तेज प्रताप यादव का एक कट्टर समर्थक है और वह इस हार के बाद बेहद भावुक है. बता दें, यह तेज प्रताप यादव का वही समर्थक है, जिसके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

वायरल वीडियो में क्या है खास

वायरल वीडियो में तेज प्रताप का फैन का कहना है, तुमने अपने हीरो को हराया है. महुआ वालों, तुमने अपने हीरो को हराया है, जो तुमको पहचान दिलाने के लिए हमेशा खड़ा रहा. यह व्यक्ति भावनाओं से भरा हुआ है और वीडियो बनाते हुए कहता है, तेज प्रताप भइया ने महुआ के लोगों को दिल से सच्चे प्यार दिया था. उनका कहना था कि महुआ के लोगों को वे हमेशा अपने सीने से लगाएंगे, चाहे वे जीतें या हारें.

इसके बाद यह व्यक्ति और भी भावुक होकर कहता है, महुआ के लोग, तुम्हारे साथ जो हुआ, वह ठीक नहीं हुआ. तेज प्रताप भइया ने बहुत संघर्ष किया और जितना हो सका, उन्होंने महुआ के लिए काम किया. इस तरह के नेता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. जो नेता गरीबों के दिलों में बसे हैं, जो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. तेज प्रताप भइया जैसे नेता किसी और के पास नहीं हो सकते हैं.

लोगों के रिएक्शन और सोशल मीडिया पर बवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो पर लोगों के जबरदस्त रिएक्शन आने लगे. कुछ लोग तेज प्रताप की हार पर दुखी थे, जबकि कुछ ने उनके समर्थक के इस भावुक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इस वीडियो को देख कर कहा कि तेज प्रताप यादव की सच्चाई और मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजनीति में हार-जीत तो लगी रहती है, लेकिन जो नेता जनता के बीच प्यार और विश्वास बनाता है, वही असली विजेता होता है.

