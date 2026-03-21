47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'

आज के समय में जहां लाखों लोग बेहतर सैलरी और बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं. वहीं एक टेक प्रोफेशनल ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. आमतौर पर लोग बड़े पैकेज का ऑफर मिलने पर बिना ज्यादा सोच उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में एक इंजीनियर ने 47 लाख रुपये सालाना का ऑफर ठुकरा कर सबको चौंका दिया है.

इसके बाद सोशल मीडिया पर उस इंजीनियर को लेकर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कई लोग उसके ऑफर एक्सेप्ट न करने के फैसले को बड़ी गलती बता रहे हैं.



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47 लाख का पैकेज ठुकरा कर चर्चा में आया टेक्नीशियन



यह मामला 'एक्स' पर सामने आया है, जहां एक इंजीनियरिंग ने खुद अपने करियर से जुड़ा या बड़ा फैसला शेयर किया. इंजीनियरिंग वनेश माली ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्हें पुणे में एक सीनियर रोल के लिए 47 एलपीए का शानदार ऑफर मिला था. उन्होंने लिखा की कंपनी अच्छी थी और पैकेज भी काफी बढ़िया था, लेकिन उस रोल के लिए जिन स्किल की जरूरत थी, वह फिलहाल उनके पास पूरी तरह नहीं थी. इस वजह से उन्होंने यह ऑफर विनम्रतापूर्वक रिजेक्ट कर दिया और साफ कहा कि वह अभी उस लेवल पर डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है.

जब सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे पूछा अगर उनके पास स्किल नहीं थी तो उन्होंने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने यह भी माना की सीनियर रोल और इतनी बड़ी सैलरी के हिसाब से जिम्मेदारियां काफी ज्यादा होती हैं और उसी के को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.

Career Update:

I recently got a fantastic job offer of Rs. 47 LPA in Pune for a senior role.



The package was good and the company was great, but the position demanded skills I don’t fully possess yet.



I politely rejected the offer, explaining that I am not ready to deliver at… — Vanesh Mali (@vaneshmali) March 20, 2026



सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह पोस्ट वायरल होते ही इंटरनेट पर इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जॉब ले लेनी चाहिए थी और काम करते-करते स्किल सीख लेनी चाहिए थी. वहीं कई यूजर्स ने उनकी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने पोस्ट को देखकर लिखा ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है. वहीं दूसरे ने लिखा अगर आपकी जगह कोई भी होता तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया आपके लिए मेरे मन में रेस्पेक्ट बढ़ गई है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. स्किल जॉब करते समय भी सही हो जाती है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है, 47 एलपीए छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है. इसके अलावा एक यूजर ने सवाल भी उठाया कि आपने यह इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, जब आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं थी. वहीं एक और यूजर ने लिखा इतनी ईमानदारी आजकल कम ही देखने को मिलती है.

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