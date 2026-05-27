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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'ब्रिटेन में ये नामुमकिन था' ब्लिंकिट की फास्ट डिलीवरी देख हैरान रह गई विदेशी महिला, वीडियो में जमकर की तारीफ

'ब्रिटेन में ये नामुमकिन था' ब्लिंकिट की फास्ट डिलीवरी देख हैरान रह गई विदेशी महिला, वीडियो में जमकर की तारीफ

महिला ने अपने वीडियो में साफ कहा कि उसने कई देशों में ऐसी सेवाएं देखी हैं, लेकिन भारत जैसी स्पीड कहीं नहीं मिली. उसके मुताबिक, ब्रिटेन में इस तरह की 10 मिनट से कम डिलीवरी की कल्पना करना मुश्किल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 27 May 2026 06:38 PM (IST)
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भारत की क्विक डिलीवरी सर्विस एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार इसकी चर्चा किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि एक विदेशी महिला ने की है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला ने भारत में मिली सुपरफास्ट डिलीवरी का ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. महिला ने बताया कि उसने सिर्फ मजे के लिए एक ऐप से कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में डिलीवरी होने से वह खुद चौंक गई.

दरअसल, महिला त्योहार के मौके पर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं थे. ऐसे में उसने सोचा कि क्यों न एक फास्ट डिलीवरी ऐप को ट्राई किया जाए.

कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर पहुंच गया ऑर्डर

लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब तय समय से भी पहले डिलीवरी एजेंट उसके दरवाजे पर पहुंच गया. महिला के मुताबिक, ऑर्डर करने के करीब 3 मिनट के अंदर ही पहला पैकेट उसके पास आ गया. यह अनुभव उसके लिए पूरी तरह नया और चौंकाने वाला था.

 
 
 
 
 
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उसने बताया कि वह लगातार ऐप चेक कर रही थी, जिसमें अभी भी डिलीवरी टाइम बचा हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी उसे कॉल आया कि उसका ऑर्डर बाहर पहुंच चुका है. यह देखकर वह खुद हंसने लगी और बोली कि “इतनी तेज सर्विस मैंने पहले कभी नहीं देखी.”

“ब्रिटेन में ऐसा होना नामुमकिन”

महिला ने अपने वीडियो में साफ कहा कि उसने कई देशों में ऐसी सेवाएं देखी हैं, लेकिन भारत जैसी स्पीड कहीं नहीं मिली. उसके मुताबिक, ब्रिटेन जैसे विकसित देश में भी इस तरह की 10 मिनट से कम डिलीवरी की कल्पना करना मुश्किल है. उसने यह भी बताया कि भारत में क्विक कॉमर्स का स्तर इतना आगे बढ़ चुका है कि अब यह सिर्फ किराना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कपड़े जैसे प्रोडक्ट भी मिनटों में मिलने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, यह तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कुछ यूजर्स ने लिखा, “यही है न्यू इंडिया की स्पीड”, तो कुछ ने कहा, “भारत अब सर्विस सेक्टर में दुनिया को पीछे छोड़ रहा है.” वहीं कई लोगों ने मजाक में लिखा कि “अब तो बाहर जाने से पहले भी शॉपिंग आखिरी मिनट में ही होगी.”

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Published at : 27 May 2026 06:38 PM (IST)
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