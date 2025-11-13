सोशल मीडिया आज के समय में हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. रोजाना न जाने कितने ही वीडियो वायरल होते हैं. कोई हमें हंसा देता है, कोई सोचने पर मजबूर कर देता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा लेकिन दिल-दिमाग को सोच में डाल देने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.

वीडियो में एक छोटा सा बच्चा है, मासूम-सा चेहरा, नन्हे-से हाथ और थकान से बोझिल पलकों के साथ क्लासरूम में बैठा हुआ. सामने टीचर बच्चों को पोएम की प्रैक्टिस करा रही हैं. सभी बच्चे एक सुर में बोल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का सबसे प्यारा पल तब आता है जब यह छोटा बच्चा नींद में झूमने लगता है. उसकी आंखें धीरे-धीरे बंद होती हैं, सिर बार-बार झुक जाता है और वो नींद से लड़ते हुए भी क्लास में बने रहने की कोशिश करता है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीचर सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके पोएम की प्रैक्टिस करा रही हैं. सारे बच्चे बड़े उत्साह से बोल रहे हैं, लेकिन एक छोटा-सा बच्चा नींद में झूलता जा रहा है. उसकी झपकी इतनी प्यारी लगती है कि देखने वाला मुस्कुरा उठता है. कई लोग इस मासूमियत पर हंस रहे हैं, तो कईयों का दिल भर आता है कि शायद यह बच्चा बहुत थका हुआ है. शायद सुबह-सुबह उठकर स्कूल आया हो या फिर देर रात तक जागा हो.

लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में लोगों की लाइन लग गई. किसी ने लिखा अरे इसे सोने दो, बहुत प्यारा है. तो किसी ने कहा बचपन को इतना बोझिल मत बनाओ, खेलने-दौड़ने की उम्र में ये नींद से लड़ रहा है. एक यूजर ने लिखा बचपन में नींद सबसे मीठी होती है, इसे पढ़ाई से ज्यादा आराम की जरूरत है. बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखकर कहा मत बर्बाद करो बचपन, इस का मतलब यही है कि बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा दबाव या अनुशासन की जरूरत नहीं होती,उन्हें थोड़ा वक्त खेलने, सोने, और मासूम रहने का भी मिलना चाहिए.

