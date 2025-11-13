आजकल सोशल मीडिया ऐसी जगह बन गया है, जहां कोई भी पल भर में मशहूर हो सकता है. कभी कोई मजेदार वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी किसी का डांस या टैलेंट सबका दिल जीत लेता है. अब हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इस वीडियो में एक छोटी-सी प्यारी बच्ची ने ऐसा डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. लोगों ने उस नन्ही डांसर को देखकर इतना पसंद किया कि उसे प्यार से लिटिल सरोज खान नाम दे दिया और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में क्या खास है?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर यूजर @sameerhasni ने शेयर किया है. वीडियो में एक नन्ही सी बच्ची किसी पार्टी या फंक्शन में म्यूजिक बजते ही झूम उठती है. जैसे ही गाना शुरू होता है, बच्ची अपनी पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देती है. उसके एक्सप्रेशन्स, स्टेप्स और मस्ती देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति खुश हो जाता है. कई लोग उस बच्ची का डांस मोबाइल में रिकॉर्ड करते दिख रहे हैं तो कुछ लोग तालियां बजाकर उसे हौसला दे रहे हैं. माहौल में इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है कि देखने वाला भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता है.

लोगों के रिएक्शन और तारीफों की बौछार

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की लाइन लगा दी. किसी ने लिखा, इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस देखकर दिल खुश हो गया. किसी ने कहा, ये बच्ची सच में आने वाले वक्त की डांसिंग क्वीन बनेगी. एक यूजर ने तो मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, यह तो छोटी सरोज खान लग रही है, स्टेप्स और एक्सप्रेशन दोनों कमाल के हैं.

हर कोई बच्ची की हिम्मत, जोश और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहा है. इस वीडियो की खास बात सिर्फ डांस नहीं है, बल्कि उस मासूमियत और खुशी की झलक है जो बच्ची के चेहरे पर दिखती है. लोगों को उसका यही कॉन्फिडेंस और खुशमिजाज अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आया. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हर कोई इस छोटी डांसर को लिटिल सरोज खान कहकर बुला रहा है.

