"ये होती है अमीरी" पंजाबी शादी में मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन पर रुपयों के साथ वारे डॉलर, वीडियो देख इंटरनेट हैरान

"ये होती है अमीरी" पंजाबी शादी में मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन पर रुपयों के साथ वारे डॉलर, वीडियो देख इंटरनेट हैरान

सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए बरसाए गए. हालांकि डीजे मालिक निशान सिंह ने इस दावे को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि शादी में करीब 3 लाख रुपए बरसाए गए थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Feb 2026 02:58 PM (IST)
पंजाब के तरनतारण में 14 फरवरी को हुई एक पंजाबी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है. शादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा-दुल्हन के ऊपर नोटों की बारिश होती दिखाई दे रही है. वीडियो में मंच पर खड़े नवविवाहित जोड़े पर परिवार और रिश्तेदारों ने लगातार नोट उड़ाए जैसा की वीडियो में देखा जा सकता है. खास बात यह है कि शादी में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आए कुछ एनआरआई मेहमानों ने भी इंडियन करेंसी के साथ-साथ डॉलर बरसाए. वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई हैरान है.

मंच पर दूल्हा-दुल्हन पर हुई नोटों की बारिश

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शादी के मंच पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं और उनके ऊपर लगातार नोटों की बारिश की जा रही है. परिवार के सदस्य और रिश्तेदार बैग भर-भर कर नोट लाते हैं और मंच पर खड़े जोड़े पर उड़ेल देते हैं. माहौल पूरी तरह जश्न का नजर आता है और डीजे की धुनों के बीच यह दृश्य और भी भव्य दिखता है. वीडियो में इस तरह से पैसों को उड़ाना साफ दिखा रहा है कि घरवालों के पास किस कदर पैसा है. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि अमीरी हो तो ऐसी हो वरना न हो.

एनआरआई मेहमानों ने डॉलर भी बरसाए

अब रुपयों तक तो ठीक था लेकिन बताया जा रहा है कि शादी में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आए कुछ एनआरआई लोग भी शामिल हुए थे. इन मेहमानों ने भारतीय मुद्रा के साथ-साथ डॉलर भी दूल्हा-दुल्हन पर बरसाए. यही वजह है कि वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर और ज्यादा चर्चा शुरू हो गई.

करोड़ों रुपए बरसाने का दावा गलत

सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए बरसाए गए. हालांकि डीजे मालिक निशान सिंह ने इस दावे को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि शादी में करीब 3 लाख रुपए बरसाए गए थे. करोड़ों रुपए की बात पूरी तरह गलत है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. हालांकि वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि कुछ लोग मंच के आसपास गिरे नोटों को इकट्ठा कर थैलों में भर रहे हैं. यह दृश्य सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स रह गए हैरान तो कुछ ने उठाए सवाल

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये होती है असल अमीरी. एक और यूजर ने लिखा....अभी मजे मार लो, बाद में जो उड़ाया है वो बैंक को लौटाना भी तो पड़ेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये सब दिखावा है, लोग लोन लेकर ऐसी हरकतें करते हैं फिर भरते वक्त पसीना आ जाता है.

Published at : 18 Feb 2026 02:58 PM (IST)
"ये होती है अमीरी" पंजाबी शादी में मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन पर रुपयों के साथ वारे डॉलर, वीडियो देख इंटरनेट हैरान
