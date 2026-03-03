हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग60 मीटर ऊंची चट्टान पर कॉफी! ‘दुनिया का सबसे खतरनाक कैफे’ इंटरनेट पर वायरल, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे

60 मीटर ऊंची चट्टान पर कॉफी! 'दुनिया का सबसे खतरनाक कैफे' इंटरनेट पर वायरल, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे

यहां पहुंचना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है. पर्यटकों को लगभग 30 मिनट तक ‘विया फेराटा’ ट्रेल पर चढ़ाई करनी होती है. इसके बाद प्रशिक्षक की निगरानी में रस्सियों के सहारे नीचे प्लेटफॉर्म तक उतारा जाता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 03 Mar 2026 11:02 AM (IST)
कॉफी पीना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी 60 मीटर ऊंची चट्टान के किनारे लटककर कॉफी पीने के बारे में सोचा है. अगर जवाब ना है, तो चीन का एक अनोखा कैफे आपकी सोच बदल सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा कैफे छाया हुआ है, जिसे ‘दुनिया का सबसे एक्सट्रीम कैफे’ कहा जा रहा है. यहां कॉफी का स्वाद जितना खास है, उससे कहीं ज्यादा रोमांचक है उसे पीने का अनुभव. समंदर की गर्जती लहरों के ठीक ऊपर, खड़ी चट्टान से जुड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोग कॉफी की चुस्की लेते हैं. वीडियो देखकर ही लोगों के हाथ-पांव फूल रहे हैं, लेकिन एडवेंचर प्रेमी इसे जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बता रहे हैं.

60 मीटर ऊंचाई पर बना अनोखा कैफे

चीन के फुजियान प्रांत में स्थित Gushi Cliff Coffee समुद्र तल से करीब 60 मीटर ऊपर एक सीधी खड़ी चट्टान पर बना है. यह कैफे किसी इमारत में नहीं, बल्कि चट्टान से जुड़े आयताकार प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है. नीचे तेज लहरें टकराती रहती हैं और ऊपर बैठकर लोग कॉफी का आनंद लेते हैं.

पहुंचने के लिए करनी पड़ती है चढ़ाई

यहां पहुंचना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है. पहले पर्यटकों को लगभग 30 मिनट तक ‘विया फेराटा’ ट्रेल पर चढ़ाई करनी होती है. इसके बाद प्रशिक्षक की निगरानी में रस्सियों के सहारे नीचे प्लेटफॉर्म तक उतारा जाता है. बिना स्टाफ की देखरेख के कोई भी यहां नहीं पहुंच सकता. भारी भीड़ को देखते हुए एडवांस बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है.

398 युआन की कॉफी, लेकिन अनुभव अनमोल

इस कैफे में एक कप कॉफी की कीमत 398 युआन यानी करीब 58 डॉलर है. सुनने में कीमत ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसमें बीमा, प्रोफेशनल उपकरण किराया और प्रशिक्षकों की फीस शामिल है. खास बात यह है कि वहां बैठने की कोई समय सीमा नहीं है. एक बार प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद आप जितनी देर चाहें, वहां रह सकते हैं.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

हाल ही में इस कैफे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. लोग हैरान हैं कि कोई इतनी ऊंचाई पर बैठकर आराम से कॉफी कैसे पी सकता है. कुछ यूजर्स ने इसे ‘दिल वालों की कॉफी’ कहा, तो कुछ ने मजाक में लिखा कि यहां कॉफी से ज्यादा एड्रेनालिन का स्वाद मिलता है. वीडियो को  FlyOverChina नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है.

ऊंचाई से डरने वालों के लिए बुरा सपना

जहां एडवेंचर के शौकीन लोग इसे पसंद कर रहे हैं, वहीं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है, उनके लिए यह जगह किसी बुरे सपने से कम नहीं है. फिर भी, यह अनोखा कैफे 2004 से चल रहा है और अब फिर से वायरल होकर चर्चा में है.

Published at : 03 Mar 2026 11:02 AM (IST)
