मां-बाप बच्चों के लिए बचत करते हैं, लेकिन अगर कोई पिता ही बेटे की गुल्लक खाली कर दे तो क्या होगा. चीन से सामने आई एक खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यहां एक 10 साल के बच्चे ने अपने ही पिता को कोर्ट में घसीट लिया. वजह थी उसकी सालों की जमा की गई ‘रेड एनवेलप’ यानी त्योहारों पर मिलने वाली नकद रकम. बच्चे का आरोप था कि पिता ने उसकी अनुमति के बिना पूरी बचत निकालकर अपनी शादी में खर्च कर दी. जब पैसे वापस मांगने पर टालमटोल हुई तो बच्चे ने कानूनी रास्ता चुना. यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और लोग इसे ‘स्मार्ट किड’ की जीत बता रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में रहने वाले 10 साल के शियाओहुई के नाम से बैंक खाता उसके पिता ने ही खुलवाया था. हर साल लूनर न्यू ईयर और अन्य मौकों पर मिलने वाले ‘रेड एनवेलप’ गिफ्ट मनी को पिता उसी खाते में जमा करते थे. धीरे-धीरे यह रकम बढ़कर 80,000 युआन से ज्यादा हो गई, जो एक बच्चे के लिए काफी बड़ी रकम है.

पिता ने शादी में खर्च कर दी रकम

दो साल पहले माता-पिता के तलाक के बाद शियाओहुई अपने पिता के साथ रह रहा था. इसी दौरान पिता की मुलाकात एक दूसरी महिला से हुई और उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया. आरोप है कि पिता ने बेटे के खाते से पूरी बचत निकाल ली और शादी के खर्च में लगा दी. बाद में बच्चे को उसकी मां के पास भेज दिया गया.

पैसे मांगने पर मिला अजीब जवाब

जब शियाओहुई को अपनी बचत के बारे में पता चला तो उसने पिता से पैसे लौटाने को कहा. पिता का कहना था कि यह पैसा परिवार और रिश्तेदारों ने दिया था और वे इसे तब लौटाएंगे जब बेटा बालिग हो जाएगा. कई बार समझाने की कोशिश के बाद भी जब बात नहीं बनी तो 10 साल के बच्चे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट का सख्त फैसला

अदालत में पिता ने दलील दी कि वे कानूनी अभिभावक हैं और बेटे के पैसों को मैनेज करने का हक रखते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि यह मुकदमा बच्चे की मां ने भड़काया है. लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ‘रेड एनवेलप’ में मिली रकम बच्चे की निजी संपत्ति है. पिता ने उस पर अतिक्रमण किया है. अदालत ने आदेश दिया कि पिता पूरी रकम ब्याज समेत लौटाएं, जो कुल 82,750 युआन निकली.

सोशल मीडिया पर छाया मामला

यह खबर सामने आते ही चीनी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने बच्चे की समझदारी की तारीफ की और लिखा कि “आज का बच्चा अपने हक के लिए लड़ना जानता है.” कुछ ने मजाक में कहा, “अब पापा को शादी महंगी पड़ गई.” वहीं कई यूजर्स ने इसे बच्चों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया. यह मामला बताता है कि चाहे उम्र छोटी हो, लेकिन हक बड़ा होता है. 10 साल के इस बच्चे ने साबित कर दिया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की कोई उम्र नहीं होती.

