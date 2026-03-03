हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपिता ने दूसरी शादी में उड़ाई 10 साल के बेटे की बचत, बच्चे ने अदालत में ठोका मुकदमा, ब्याज समेत लौटानी पड़ी रकम

पिता ने दूसरी शादी में उड़ाई 10 साल के बेटे की बचत, बच्चे ने अदालत में ठोका मुकदमा, ब्याज समेत लौटानी पड़ी रकम

जब पैसे वापस मांगने पर टालमटोल हुई तो बच्चे ने कानूनी रास्ता चुना. यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और लोग इसे ‘स्मार्ट किड’ की जीत बता रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Mar 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

मां-बाप बच्चों के लिए बचत करते हैं, लेकिन अगर कोई पिता ही बेटे की गुल्लक खाली कर दे तो क्या होगा. चीन से सामने आई एक खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यहां एक 10 साल के बच्चे ने अपने ही पिता को कोर्ट में घसीट लिया. वजह थी उसकी सालों की जमा की गई ‘रेड एनवेलप’ यानी त्योहारों पर मिलने वाली नकद रकम. बच्चे का आरोप था कि पिता ने उसकी अनुमति के बिना पूरी बचत निकालकर अपनी शादी में खर्च कर दी. जब पैसे वापस मांगने पर टालमटोल हुई तो बच्चे ने कानूनी रास्ता चुना. यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और लोग इसे ‘स्मार्ट किड’ की जीत बता रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ शहर में रहने वाले 10 साल के शियाओहुई के नाम से बैंक खाता उसके पिता ने ही खुलवाया था. हर साल लूनर न्यू ईयर और अन्य मौकों पर मिलने वाले ‘रेड एनवेलप’ गिफ्ट मनी को पिता उसी खाते में जमा करते थे. धीरे-धीरे यह रकम बढ़कर 80,000 युआन से ज्यादा हो गई, जो एक बच्चे के लिए काफी बड़ी रकम है.

पिता ने शादी में खर्च कर दी रकम

दो साल पहले माता-पिता के तलाक के बाद शियाओहुई अपने पिता के साथ रह रहा था. इसी दौरान पिता की मुलाकात एक दूसरी महिला से हुई और उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया. आरोप है कि पिता ने बेटे के खाते से पूरी बचत निकाल ली और शादी के खर्च में लगा दी. बाद में बच्चे को उसकी मां के पास भेज दिया गया.

पैसे मांगने पर मिला अजीब जवाब

जब शियाओहुई को अपनी बचत के बारे में पता चला तो उसने पिता से पैसे लौटाने को कहा. पिता का कहना था कि यह पैसा परिवार और रिश्तेदारों ने दिया था और वे इसे तब लौटाएंगे जब बेटा बालिग हो जाएगा. कई बार समझाने की कोशिश के बाद भी जब बात नहीं बनी तो 10 साल के बच्चे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट का सख्त फैसला

अदालत में पिता ने दलील दी कि वे कानूनी अभिभावक हैं और बेटे के पैसों को मैनेज करने का हक रखते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि यह मुकदमा बच्चे की मां ने भड़काया है. लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ‘रेड एनवेलप’ में मिली रकम बच्चे की निजी संपत्ति है. पिता ने उस पर अतिक्रमण किया है. अदालत ने आदेश दिया कि पिता पूरी रकम ब्याज समेत लौटाएं, जो कुल 82,750 युआन निकली.

यह भी पढ़ें: भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर छाया मामला

यह खबर सामने आते ही चीनी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने बच्चे की समझदारी की तारीफ की और लिखा कि “आज का बच्चा अपने हक के लिए लड़ना जानता है.” कुछ ने मजाक में कहा, “अब पापा को शादी महंगी पड़ गई.” वहीं कई यूजर्स ने इसे बच्चों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया. यह मामला बताता है कि चाहे उम्र छोटी हो, लेकिन हक बड़ा होता है. 10 साल के इस बच्चे ने साबित कर दिया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की कोई उम्र नहीं होती.

यह भी पढ़ें: जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल

Published at : 03 Mar 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
China News Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पिता ने दूसरी शादी में उड़ाई 10 साल के बेटे की बचत, बच्चे ने अदालत में ठोका मुकदमा, ब्याज समेत लौटानी पड़ी रकम
पिता ने दूसरी शादी में उड़ाई 10 साल के बेटे की बचत, बच्चे ने अदालत में ठोका मुकदमा, ब्याज समेत लौटानी पड़ी रकम
ट्रेंडिंग
यहां जन्मा 5.9 किलो का ‘सुपर बेबी’! अस्पताल में जन्म लेते ही बना रिकॉर्ड, तस्वीरें देख दंग रह गए लोग
यहां जन्मा 5.9 किलो का ‘सुपर बेबी’! अस्पताल में जन्म लेते ही बना रिकॉर्ड, तस्वीरें देख दंग रह गए लोग
ट्रेंडिंग
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
एक दुल्हन, दो दूल्हे! थाईलैंड में अनोखी शादी ने मचाया तहलका, दूल्हों ने दिया 1-1 मिलियन बाट दहेज इंटरनेट हैरान
एक दुल्हन, दो दूल्हे! थाईलैंड में अनोखी शादी ने मचाया तहलका, दूल्हों ने दिया 1-1 मिलियन बाट दहेज इंटरनेट हैरान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: 'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: 'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
जनरल नॉलेज
United Nations Role: ईरान पर हमलों का विरोध क्यों नहीं कर रहा संयुक्त राष्ट्र, आखिर क्या था इसे बनाने का मकसद?
ईरान पर हमलों का विरोध क्यों नहीं कर रहा संयुक्त राष्ट्र, आखिर क्या था इसे बनाने का मकसद?
ट्रेंडिंग
यहां जन्मा 5.9 किलो का ‘सुपर बेबी’! अस्पताल में जन्म लेते ही बना रिकॉर्ड, तस्वीरें देख दंग रह गए लोग
यहां जन्मा 5.9 किलो का ‘सुपर बेबी’! अस्पताल में जन्म लेते ही बना रिकॉर्ड, तस्वीरें देख दंग रह गए लोग
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget