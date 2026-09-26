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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगताजमहल देख फटी रह गईं विदेशी महिला की आंखें, वायरल हुआ Video

ताजमहल देख फटी रह गईं विदेशी महिला की आंखें, वायरल हुआ Video

ताजमहल का इतिहास ही कुछ ऐसा है जो हर किसी को भावुक कर देता है. बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे. जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज का निधन हुआ

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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"ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थरों पर तराशी गई प्यार की अमर कहानी है." मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल के प्रति बेपनाह मोहब्बत की यह निशानी सदियों बाद भी लोगों को हैरान कर देती है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला पर्यटक जब पहली बार ताजमहल के हुस्न और भव्यता को देखती है, तो हैरान रह जाती है. उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई वीडियो को देख लड़की के एक्सप्रेशंस और ताजमहल की तारीफ कर रहा है.

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पहली ही नजर में खो गई ताजमहल के जादू में

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी टूरिस्ट जैसे ही ताजमहल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती है और सामने संगमरमर की यह अद्भुत इमारत नजर आती है, उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं. ताजमहल की बेमिसाल नक्काशी और उसकी भव्यता को देखकर वह इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि अपनी सुध-बुध खो बैठती है. उसकी यह बेसाख्ता प्रतिक्रिया अब लोगों के दिलों को छू रही है.

 
 
 
 
 
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'मोहब्बत का ऐसा गवाह दुनिया में दूसरा नहीं'

ताजमहल का इतिहास ही कुछ ऐसा है जो हर किसी को भावुक कर देता है. बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे. जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज का निधन हुआ, तो शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का वादा किया. इसे बनने में 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा. त्रासदी यह भी रही कि जिंदगी के आखिरी दिनों में शाहजहां को जब किले में कैद कर दिया गया, तब भी वे खिड़की से सिर्फ अपनी मुमताज की अंतिम सांसों के गवाह 'ताजमहल' को ही निहारते रहते थे.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही छा गया है. लोग इस पर प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा..."ताजमहल का जादू ही ऐसा है, जो भी पहली बार देखता है, हैरान रह जाता है."

वहीं एक और यूजर ने लिखा..."इतिहास की किताबों में जो प्यार पढ़ा था, उसे जब आंखों के सामने देखा तो स्तब्ध रह जाना लाजमी है."
वीडियो को mary.v.erko नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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