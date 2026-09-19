पानी में नन्हे शावकों की 'पूल पार्टी', किनारे बैठी बाघिन मां रखती रही नजर

जंगल में बाघों को आपने अक्सर शिकार करते या जंगल में घूमते देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इनसे बिल्कुल अलग और बेहद प्यारा नजारा दिखा रहा है. वीडियो में एक बाघिन अपने बच्चों के साथ कीचड़ से भरे एक छोटे से पानी के गड्ढे के पास नजर आ रही है. बाघिन के कई शावक पानी में उतरकर जमकर मस्ती कर रहे हैं. कोई पानी में बैठा है तो कोई कीचड़ में लेटकर ठंडक का मजा ले रहा है. वहीं, उनकी मां थोड़ी दूर किनारे पर बैठकर लगातार बच्चों पर नजर रख रही है. शावकों की ये मस्ती और मां की निगरानी वाला नजारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

कीचड़ भरे पानी में शावकों की मस्ती

वायरल वीडियो महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. इसमें कई छोटे बाघ के बच्चे एक उथले और कीचड़ वाले पानी के गड्ढे में नजर आते हैं. वीडियो में अलग-अलग समय पर करीब चार से पांच शावक दिखाई देते हैं. कोई पानी में आधा डूबा हुआ है तो कोई आराम से कीचड़ में लेटा हुआ नजर आ रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना छोटा सा स्विमिंग पूल मिल गया हो.

The best pool party that I have seen…

Under the watchful eyes of their protective mother 👩 pic.twitter.com/f5SVNdlVM1 — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) September 18, 2026

बच्चों के साथ नहीं उतरी बाघिन, किनारे से रखती रही नजर

शावक जहां पानी में जमकर मस्ती कर रहे थे, वहीं उनकी मां बाघिन पानी में नहीं उतरी. वह किनारे पर बैठकर बच्चों को ध्यान से देखती रही. बाघिन का पूरा ध्यान अपने शावकों पर था. कुछ देर बाद वह पानी की तरफ झुकती भी दिखाई दी, जैसे पानी पी रही हो या बच्चों को करीब से देख रही हो. इसके बाद वह फिर से वहीं बैठकर उनकी निगरानी करने लगी.

जंगल में दिखी बेहद प्यारी फैमिली

आमतौर पर जंगल के वीडियो में बाघों की ताकत और शिकार के दृश्य ज्यादा देखने को मिलते हैं. लेकिन इस वीडियो में बाघों का बिल्कुल अलग अंदाज नजर आया. छोटे-छोटे शावकों को पानी में खेलते देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें जंगल के बीच अपना छोटा सा पूल मिल गया हो. वहीं मां की लगातार निगरानी इस पूरे नजारे को और खास बना रही है.

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लोगों को खूब पसंद आया शावकों का ये अंदाज

वीडियो देखने के बाद लोग बाघिन और उसके बच्चों के इस नजारे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी को पानी में खेलते शावक बेहद प्यारे लग रहे हैं तो कोई मां की अपने बच्चों पर नजर देखकर प्रभावित है. कुछ लोगों ने इसे बेहद खूबसूरत नजारा बताया. वहीं कई यूजर्स के लिए जंगल में बाघों की ऐसी शांत और मजेदार तस्वीर देखना अपने आप में खास अनुभव रहा.

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