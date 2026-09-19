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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपानी में नन्हे शावकों की 'पूल पार्टी', किनारे बैठी बाघिन मां रखती रही नजर

पानी में नन्हे शावकों की 'पूल पार्टी', किनारे बैठी बाघिन मां रखती रही नजर

वायरल वीडियो महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. इसमें कई छोटे बाघ के बच्चे एक उथले और कीचड़ वाले पानी के गड्ढे में नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Sep 2026 09:30 PM (IST)
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जंगल में बाघों को आपने अक्सर शिकार करते या जंगल में घूमते देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इनसे बिल्कुल अलग और बेहद प्यारा नजारा दिखा रहा है. वीडियो में एक बाघिन अपने बच्चों के साथ कीचड़ से भरे एक छोटे से पानी के गड्ढे के पास नजर आ रही है. बाघिन के कई शावक पानी में उतरकर जमकर मस्ती कर रहे हैं. कोई पानी में बैठा है तो कोई कीचड़ में लेटकर ठंडक का मजा ले रहा है. वहीं, उनकी मां थोड़ी दूर किनारे पर बैठकर लगातार बच्चों पर नजर रख रही है. शावकों की ये मस्ती और मां की निगरानी वाला नजारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

कीचड़ भरे पानी में शावकों की मस्ती

वायरल वीडियो महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. इसमें कई छोटे बाघ के बच्चे एक उथले और कीचड़ वाले पानी के गड्ढे में नजर आते हैं. वीडियो में अलग-अलग समय पर करीब चार से पांच शावक दिखाई देते हैं. कोई पानी में आधा डूबा हुआ है तो कोई आराम से कीचड़ में लेटा हुआ नजर आ रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में उन्हें अपना छोटा सा स्विमिंग पूल मिल गया हो.

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बच्चों के साथ नहीं उतरी बाघिन, किनारे से रखती रही नजर

शावक जहां पानी में जमकर मस्ती कर रहे थे, वहीं उनकी मां बाघिन पानी में नहीं उतरी. वह किनारे पर बैठकर बच्चों को ध्यान से देखती रही. बाघिन का पूरा ध्यान अपने शावकों पर था. कुछ देर बाद वह पानी की तरफ झुकती भी दिखाई दी, जैसे पानी पी रही हो या बच्चों को करीब से देख रही हो. इसके बाद वह फिर से वहीं बैठकर उनकी निगरानी करने लगी.

जंगल में दिखी बेहद प्यारी फैमिली

आमतौर पर जंगल के वीडियो में बाघों की ताकत और शिकार के दृश्य ज्यादा देखने को मिलते हैं. लेकिन इस वीडियो में बाघों का बिल्कुल अलग अंदाज नजर आया. छोटे-छोटे शावकों को पानी में खेलते देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें जंगल के बीच अपना छोटा सा पूल मिल गया हो. वहीं मां की लगातार निगरानी इस पूरे नजारे को और खास बना रही है.

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लोगों को खूब पसंद आया शावकों का ये अंदाज

वीडियो देखने के बाद लोग बाघिन और उसके बच्चों के इस नजारे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी को पानी में खेलते शावक बेहद प्यारे लग रहे हैं तो कोई मां की अपने बच्चों पर नजर देखकर प्रभावित है. कुछ लोगों ने इसे बेहद खूबसूरत नजारा बताया. वहीं कई यूजर्स के लिए जंगल में बाघों की ऐसी शांत और मजेदार तस्वीर देखना अपने आप में खास अनुभव रहा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:30 PM (IST)
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