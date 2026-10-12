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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकर्म करने गया था कांड हो गया...रिक्शे वाले चाचा को मदद लेना पड़ा भारी

कर्म करने गया था कांड हो गया...रिक्शे वाले चाचा को मदद लेना पड़ा भारी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपने साइकिल रिक्शे पर काफी भारी-भरकम सामान लादकर फ्लाइओवर की चढ़ाई चढ़ रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 08:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जहां नियत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा निकल आता है. ऐसा ही एक मजेदार और थोड़ा दर्दनाक वाकया इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहाँ एक ऑटो वाले भैया ने बुजुर्ग साइकिल रिक्शा चालक की मदद करने की सोची. मकसद तो नेक था, लेकिन जल्दबाजी और देसी जुगाड़ के चक्कर में 'करम की जगह कांड' हो गया और पलक झपकते ही पूरा खेल बिगड़ गया.

फ्लाइओवर की चढ़ाई पर लगाया देसी 'पैर वाला धक्का'

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपने साइकिल रिक्शे पर काफी भारी-भरकम सामान लादकर फ्लाइओवर की चढ़ाई चढ़ रहे थे. चढ़ाई तीखी होने की वजह से चाचा को पेडल मारने में पसीने छूट रहे थे. तभी पीछे से एक ऑटो-रिक्शा आता है, जिसमें बैठा युवक दरियादिली दिखाते हुए ऑटो से अपना पैर बाहर निकालता है और चाचा के रिक्शे को पीछे से धक्का देने लगता है ताकि उन्हें चढ़ाई में आसानी हो.

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बिगड़ा बैलेंस और सड़क पर हो गया 'मोये-मोये'

कुछ मीटर तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे-जैसे स्पीड बढ़ी, बैलेंस संभालना मुश्किल हो गया. ऑटो और साइकिल रिक्शा के बीच का तालमेल अचानक बिगड़ गया. खतरा भांपते ही ऑटो में बैठे युवक ने तुरंत अपनी टांग अंदर खींच ली. फिर क्या था, बिना किसी सपोर्ट के बैलेंस खो चुके चाचा अपने भारी-भरकम रिक्शे के साथ फ्लाइओवर के बीचों-बीच जोर से पलट गए. गनीमत यह रही कि पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे, बोले- "ऐसी मदद से तो भगवान बचाए"

यह वीडियो सामने आते ही नेटिजन्स की हंसी छूट गई. कमेंट सेक्शन में लोग ऑटो वाले की नीयत की तारीफ भी कर रहे हैं और उसके इस देसी जुगाड़ पर मजे भी ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा: "भाई की नीयत तो सच में मदद की थी, लेकिन फिजिक्स का नियम भूल गया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया: "इसे कहते हैं नेकी कर और कुएं में गिर, चाचा सोच रहे होंगे कि भाई रहने ही देता." वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली: "कर्म करने गया था कांड हो गया."

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 08:21 PM (IST)
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