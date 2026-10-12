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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगताजमहल का गार्डन बना अखाड़ा, फोटो खिंचवाने पर चले लात-घूंसे

ताजमहल का गार्डन बना अखाड़ा, फोटो खिंचवाने पर चले लात-घूंसे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत ताजमहल के गार्डन में परफेक्ट फ्रेम में फोटो खींचने को लेकर हुई. दोनों पक्षों के युवक एक-दूसरे से आगे निकलकर तस्वीर खिंचवाना चाहते थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 08:55 PM (IST)
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मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले आगरा के ताजमहल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब दो पर्यटकों के गुटों के बीच जमकर लात-घूंसे चल गए. ताजमहल का प्रतिबंधित गार्डन अचानक दंगल का मैदान बन गया, जहां फोटो खींचने को लेकर शुरू हुई मामूली सी कहासुनी देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फोटो खिंचवाने की होड़ और शुरू हो गई 'महाभारत'

वायरल हो रहे दावों के अनुसार, विवाद की शुरुआत ताजमहल के गार्डन में परफेक्ट फ्रेम में फोटो खींचने को लेकर हुई. दोनों पक्षों के युवक एक-दूसरे से आगे निकलकर तस्वीर खिंचवाना चाहते थे. देखते ही देखते बात गाली-गलौज से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच गई. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक युवक एक-दूसरे का कॉलर पकड़कर लात-घूंसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं.

साथ आई महिलाओं ने बीच-बचाव कर छुड़ाया

गार्डन में मचे इस बवाल के बीच साथ आई महिलाओं को बीच-बचाव के लिए आगे आना पड़ा. नीले कुर्ते में दिख रही एक महिला लड़ रहे युवकों को आपस में अलग करने और धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश करती नजर आ रही है. वहीं आसपास मौजूद पर्यटकों की भारी भीड़ तमाशा देखती रही और कुछ लोग इस पूरे वाकये को अपने कैमरों में कैद करने लगे. प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों की गैरहाजिरी के बीच महिलाओं के हस्तक्षेप के बाद ही मामला थोड़ा शांत हो सका.

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सोशल मीडिया पर गुस्सा, लोग बोले- "ऐतिहासिक धरोहर को बना दिया अखाड़ा"

ताजमहल जैसे विश्वप्रसिद्ध स्मारक के अंदर हुई इस गुंडागर्दी का वीडियो सामने आते ही नेटिज़न्स का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा...."दुनिया भर से लोग ताजमहल देखने आते हैं और हमारे देश के लोग वहां अखाड़ा बनाए हुए हैं, बेहद शर्मनाक." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."प्रतिबंधित गार्डन में यह सब हो रहा था और सीआईएसएफ के जवान कहाँ थे, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए." वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली... "शाहजहां ने मोहब्बत के लिए ताजमहल बनाया था और ये लोग वहां दंगल लड़ रहे हैं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 08:55 PM (IST)
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