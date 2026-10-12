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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्विस राजदूत माया तिस्साफी ने गुजराती स्टाइल में खेला गरबा, वीडियो वायरल

स्विस राजदूत माया तिस्साफी ने गुजराती स्टाइल में खेला गरबा, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी  का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह गुजरात में नवरात्र के अवसर पर लगभग 50 हजार लोगों के साथ गरबा करती दिखाई दे रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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भारत के गुजरात का गरबा डांस पूरी दुनिया के लोगों को पसंद है, खासकर नवरात्री के दिनों में पूरे देश में गरबा की धूम होती है. ऐसे में भारत में रह रहे विदेशी राजदूत भी खुद को इससे अलग नहीं रख पाते हैं और पहुंच जाते हैं भारतीयों के बीच गरबा करने. हाल ही में सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह गरबा करती दिखाई दे रही हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखकर हर कोई माया की तारीफ कर रहा है.

स्विस राजदूत माया तिस्साफी ने किया गरबा

दरअसल, सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह गुजरात में नवरात्र के अवसर पर लगभग 50 हजार लोगों के साथ गरबा करती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान माया ने जो गजब का डांस किया है उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है.  बताया जा रहा है कि माया गुजरात के वडोदरा में आयोजित Aikyam2026 कार्यक्रम के दौरान गरबा करने पहुंची थीं. यह कार्यक्रम बीजेपी के सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने होस्ट किया था.

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ठेठ गुजराती परिधान में दिखा बेहद खूबसूरत लुक

गरबा करते वक्त माया ने पारंपरिक लहंगा चोली पहना हुआ था, वह भारतीय रंग बिरंगे परिधान में नजर आईं जिसके बाद हर किसी की नजरें केवल उन्हें ही देख रही थीं.  सोशल मीडिया पर लोगों को उनका ठेठ गुजराती और सादगी भरा अंदाज काफी पसंद आ रहा है. उनकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, आपका यह अंदाज हमें पसंद आया

पोस्ट को @SwissAmbIND के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारत का कल्चर और पहनावा लोगों को अपनी ओर खींच ही लेता है. एक और यूजर ने लिखा...आपको गरबा करते देखकर अच्छा लगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह आप तो एक दम गुजराती डांस करती हो, यह देखकर दिल खुश हो गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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