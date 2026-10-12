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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरामलीला में बजा 'आज की रात'... साथ नाची राम और रावण की सेना

रामलीला में बजा 'आज की रात'... साथ नाची राम और रावण की सेना

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें करनाल में आयोजित एक रामलीला दिखाई गई है. रामलीला का मंचन करते हुए पहले तो माहौल काफी शांतिपूर्ण और भक्तिमय लगता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 04:11 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग कंन्फ्यूज हो गए हैं कि भक्ति करें या डांस. जी हां, करनाल से सामने आया यह वीडियो एक रामलीला के आयोजन का है जिसमें रामलीला के मंच पर अचानक तमन्ना भाटिया का मशहूर आइटम सॉन्ग आज की रात बजता है और मंच पर मौजूद सभी कैरेक्टर डांस करने लग जाते हैं. इसमें क्या तो रावण की सेना और क्या ही राम की सेना, सब एक ही धुन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

राम लीला पर बजा आइटम सॉन्ग "आज की रात"

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें करनाल में आयोजित एक रामलीला दिखाई गई है. रामलीला का मंचन करते हुए पहले तो माहौल काफी शांतिपूर्ण और भक्तिमय लगता है, लेकिन अगले ही पल मंच पर "आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए" गाना बजता है और मंच पर मौजूद सभी कलाकार इस आइटम सॉन्ग पर डांस करने लग जाते हैं. 

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साथ में नाची राम और रावण की सेना

मंच पर देखा जा सकता है कि राम और रावण की सेना, यहां तक की वानर सेना भी तमन्ना भाटिया के इस आइटम सॉन्ग पर डमकर ठुमके लगाती है जो कि माहौल को पूरी तरह से बदल देता है. वीडियो को लेकर अब कुछ यूजर्स नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे मनोरंजन का अच्छा जरिया बताते हुए डांस को सही ठहरा रहे हैं. कुल मिलाकर वायरल वीडियो को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं.

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यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को sagar_barsat_ksp_01 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या मजाक बनाकर रख दिया है रामायण का. एक और यूजर ने लिखा...मनोरंजन होना चाहिए फिर चाहे कैसे भी हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कृपया धर्म का मजाक न बनाएं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 04:11 PM (IST)
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