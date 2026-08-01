नन्हें शावकों के साथ अचानक सड़क पर आई छोटी मधु टाइगर, वीडियो में दिखा खूबसूरत नजारा

जंगल की खूबसूरती और वहां का रोमांच ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान एक बार देखे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाता. ऐसा ही एक बेहद जादुई और दिल को छू लेने वाला पल महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ताडोबा टाइगर रिजर्व के पास एक परिवार के साथ घटा. शाम की एक साधारण सी ड्राइव अचानक उनके जीवन का सबसे यादगार और खूबसूरत अनुभव बन गई, जब देश की जानी-मानी बाघिन 'छोटी मधु' अपने तीन नन्हे शावकों के साथ उनके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई.

तेंदुए की तलाश से शुरू हुआ रोमांचक सफर

इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत 15 जुलाई की शाम को हुई. एक परिवार अपनी गाड़ी से ताडोबा के आसपास शाम की सैर के लिए निकला था. जैसे ही वे पदमापुर गेट से अंदर पहुंचे, तो लोगों ने बताया कि पास में ही एक तेंदुआ देखा गया है. परिवार ने तेंदुए को देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह झाड़ियों में ही छिपा रहा और नजर नहीं आया. इसके बाद परिवार थोड़ा नाश्ता करने के लिए मोहरली की तरफ चला गया और फिर भामडेली गांव की ओर बढ़ गया.

इतने छोटे शावकों को संभालना माँ (बाघिन) के लिए वाकई बहुत मुश्किल होता है।

आमतौर पर वह उन्हें छिपाकर रखती है और दुनिया की नज़रों से दूर रखती है। बहरहाल, ये दृश्य बेहद दिलचस्प और अनोखे हैं। pic.twitter.com/3Mum7nkevD — Miss Sofia 🇱🇷🇨🇺🇨🇰🇧🇲🇨🇦🇺🇸🇺🇾 (@Miss_SofiaIndia) July 31, 2026

जब अचानक गूंजी 'बाघ आया, बाघ आया' की आवाज

भामडेली गांव के पास पहुंचते ही अचानक लोगों का शोर सुनाई दिया, "बाघ आया... बाघ आया." यह सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग खेतों की तरफ भागे. हर कोई बाघ की एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन बाघ झाड़ियों से बाहर नहीं आया. कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं दिखा, तो परिवार ने वापस लौटने का फैसला किया. रास्ते में जब वे मोहरली गांव से गुजर रहे थे, तो उन्हें सड़क किनारे तीन कारें खड़ी दिखीं. लोग जंगल की तरफ देख रहे थे. वहां रुकने पर परिवार को बाघ की सिर्फ पीठ दिखाई दी, जो वापस जंगल में जा रहा था. ऐसा लगा जैसे अब दीदार खत्म हो गया है.

शाम 7:03 बजे हुआ वो जादुई और हैरान करने वाला चमत्कार

निराश होकर परिवार पदमापुर की तरफ गाड़ी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन ठीक शाम 7:03 बजे जो हुआ, उसने उनकी सांसें थाम दीं. अचानक ऊंची-ऊंची घास के बीच से एक विशालकाय बाघिन निकलकर सीधा उनकी कार के कुछ ही मीटर दूर आकर खड़ी हो गई. बाघिन को इतने करीब अचानक देखकर चालक ने तुरंत अपनी गाड़ी पीछे कर ली. वह कोई और नहीं बल्कि ताडोबा की बेहद लोकप्रिय बाघिन 'छोटी मधु' थी.

गाड़ी की लाइट जलाकर बचाई बाइक वाले की जान

परिवार अभी बाघिन को देखकर हैरान ही था कि तभी घास में से उसका पहला छोटा सा बच्चा बाहर निकला. उसी वक्त एक बाइक सवार अनजाने में सीधे बाघिन की तरफ बढ़ा चला आ रहा था. खतरा देखते ही कार चालक ने तुरंत समझदारी दिखाई और अपनी कार की हेडलाइट्स बार-बार जलाकर-बुझाकर बाइक वाले को इशारा किया. बाइक सवार ने सही समय पर संकेत समझ लिया और गाड़ी रोककर अपनी जान बचा ली.

तीन नन्हे शावकों के साथ सड़क पार करती दिखी 'छोटी मधु'

इसके ठीक बाद वो पल आया जिसे परिवार जिंदगी भर नहीं भूल सकता. एक-एक करके 'छोटी मधु' के तीनों छोटे-छोटे बच्चे बाहर आए और अपनी मां के पीछे-पीछे चलने लगे. अपनी आंखों के सामने जंगल की रानी को उसके तीन नन्हे शावकों के साथ इतने करीब से पैदल चलते देखना पूरे परिवार के लिए एक सपने जैसा था.

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यूजर्स बोले- किस्मत वालों को देखने को मिलता है ये सब

ताडोबा टाइगर रिजर्व से सामने आए इस दिल छू लेने वाले वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स भी पूरी तरह फिदा हो चुके हैं और दिल खोलकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जंगल में ऐसा नजारा देखना किस्मत की बात होती है. एक मां अपने तीन नन्हें बच्चों के साथ, यह दृश्य दिल जीत लेने वाला है." एक और यूजर ने लिखा...ऐसा नजारा किस्मत वालों को देखने को मिलता है. तो वहीं एक और यूजर ने कार चालक की तारीफ करते हुए लिखा, सबसे अच्छी बात यह रही कि आपने बाइक सवार को समय रहते अलर्ट कर दिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

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