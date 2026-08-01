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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगGen Z Crow Viral Video : Gen Z कौआ... पत्थर नहीं स्ट्रॉ से पिया पानी, देखें वीडियो

Gen Z Crow Viral Video : Gen Z कौआ... पत्थर नहीं स्ट्रॉ से पिया पानी, देखें वीडियो

Gen Z Crow Viral Video : अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को 'प्यासा कौआ' वाली कहानी की याद दिला दी, हालांकि इस बार तरीका बिल्कुल अलग है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Aug 2026 01:21 PM (IST)
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Gen Z Crow Viral Video : बचपन में लगभग हर किसी ने प्यासे कौए की वह कहानी पढ़ी होगी, जिसमें कौआ घड़े में कंकड़ डालकर पानी ऊपर लाता है और फिर अपनी प्यास बुझाता है. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को उसी कहानी की याद दिला दी, हालांकि इस बार तरीका बिल्कुल अलग है. वीडियो में एक कौआ कंकड़ नहीं डालता, बल्कि स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके पानी पीता नजर आता है. यही वजह है कि लोग इसे मजाक में Gen Z कौआ कह रहे हैं और वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

स्ट्रॉ से पानी पीता दिखा कौआ

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी ढाबे जैसी जगह पर एक कौआ टेबल पर बैठा हुआ है. उसके सामने पानी से भरा एक गिलास रखा है और पास में एक स्ट्रॉ भी दिखाई देती है. कुछ देर तक कौआ इधर-उधर देखता है, फिर अपनी चोंच से स्ट्रॉ उठाता है और उसे पानी के गिलास में डाल देता है. इसके बाद वह आराम से उसी स्ट्रॉ की मदद से पानी पीता है. पानी पीने के बाद कौआ वहां से उड़ जाता है और वीडियो खत्म हो जाता है. इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

पुरानी कहानी से जोड़ रहे हैं लोग

वीडियो देखने के बाद कई लोग बचपन में पढ़ी प्यासे कौए की कहानी को याद कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि अब समय बदल गया है, इसलिए कौए का तरीका भी बदल गया. वहीं कई लोगों ने मजाक में इसे Gen Z कौआ बताया और कहा कि अब पत्थर डालने की जरूरत नहीं, सीधे स्ट्रॉ से पानी पी लिया.

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, इंटेलीजेंट कौआ. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि अब वक्त बदल गया है, इसलिए तरीके भी बदल गए हैं. किसी ने कहा कि अब इंसानों के साथ-साथ पक्षी भी स्मार्ट हो गए हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह कौआ भी नए जमाने के हिसाब से खुद को अपडेट कर चुका है. कुछ लोगों ने कहा कि अब किताबों वाली पुरानी कहानी पीछे छूट गई है और यह उसका नया वर्जन है.

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Published at : 01 Aug 2026 01:21 PM (IST)
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