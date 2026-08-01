भारत-चीन सीमा पर जब चीनी सैनिक गाने लगा शाहरुख खान का गाना- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज न जाने कितने वीडियो आते और जाते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाते हैं. ऐसा ही एक बेहद अनोखा और खूबसूरत वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. भारत और चीन की सीमा पर हमेशा तनाव और मुस्तैदी की खबरें ही सुनने को मिलती हैं. लेकिन इस बार वहां से एक ऐसी खबर आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है और खुश भी. वायरल वीडियो में भारत और चीन के दो जवान एक साथ बैठकर हल्के-फुल्के अंदाज में समय बिताते दिख रहे हैं.

चीनी सैनिक की जुबान पर चढ़ा बॉलीवुड का बुखार

वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीनी सैनिक मशहूर बॉलीवुड फिल्म 'मोहब्बतें' का सुपरहिट गाना "आंखें खुली हों या हों बंद..." बहुत ही शौक से गा रहा है. सबसे मजेदार बात यह है कि यह गाना किसी और का नहीं बल्कि भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म का है. चीनी सैनिक जब टूटी-फूटी और अपनी खास आवाज में यह गाना गाता है, तो उसके बगल में पहाड़ की ढलान पर बैठा भारतीय जवान मुस्कुराने लगता है. भारतीय सैनिक न सिर्फ उसे ध्यान से सुनता है, बल्कि इस पल का पूरा आनंद भी लेता है. दोनों के बीच की यह सादगी और दोस्ती लोगों को खूब पसंद आ रही है.

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों पर आधारित है.

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पहाड़ पर जमी बर्फ, पर दोनों तरफ से पिघली बर्फबारी

सीमा पर जहां हर पल तनाव का माहौल रहता है, वहां दो अलग-अलग देशों के जवानों का ऐसे एक साथ बैठना बहुत बड़ी बात है. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों सैनिक पहाड़ों की ढलान पर शांति से बैठे हैं. एक तरफ जहां चीनी सैनिक गाना गाने में मस्त है, वहीं भारतीय सैनिक भी माहौल को खुशमिजाज बनाए रखने में उसका साथ दे रहा है. इस एक छोटी सी मुलाकात ने यह साबित कर दिया है कि भले ही दो देशों के बीच सीमा विवाद या राजनीति चलती रहे, लेकिन संगीत और कला की कोई सीमा नहीं होती. बॉलीवुड के गानों का जादू सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के सिर चढ़कर बोलता है.

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इंटरनेट पर लोग बोले- 'संगीत जोड़ता है दिलों को'

यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही आग की तरह फैल गया. लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "संगीत की कोई अपनी भाषा नहीं होती, यह बिना कुछ कहे दिलों को जोड़ देता है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें देखना बहुत ही राहत देने वाला है." हालांकि, यह वीडियो किस तारीख का है और बॉर्डर के किस हिस्से में रिकॉर्ड किया गया है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. इसके बावजूद लोग इसे भारतीय और चीनी जवानों के बीच खेल भावना और भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण मान रहे हैं.

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