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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'वल्लाह' गाने पर हसीना ने काटा बवाल, एक्सप्रेशन्स देखकर आप भी हो जाएंगे दीवाने

Video: 'वल्लाह' गाने पर हसीना ने काटा बवाल, एक्सप्रेशन्स देखकर आप भी हो जाएंगे दीवाने

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की की अदाएं इतनी दिलकश हैं कि लोग इसे बार-बार लूप में देख रहे हैं. बिना किसी तड़क-भड़क वाले कपड़े पहने शानदार डांस कर रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Aug 2026 02:37 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, यह कहना मुश्किल है. इंटरनेट की दुनिया में हर रोज नए-नए डांस वीडियो तहलका मचाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक धमाकेदार डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में एक बेहद खूबसूरत लड़की मशहूर गाने 'वल्लाह' पर ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशन्स और ठुमके लगाती दिख रही है कि देखने वाले अपनी नजरों को स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहे हैं. लड़की के सादगी से भरे अंदाज और बेहतरीन मूव्स ने इंटरनेट पर तहलका मचाकर रख दिया है.

लड़की के लचकदार ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की की अदाएं इतनी दिलकश हैं कि लोग इसे बार-बार लूप में देख रहे हैं. बिना किसी तड़क-भड़क वाले कपड़े पहने, एकदम सिंपल और एलिगेंट लुक में लड़की ने जिस तरह से गाने की बीट्स को पकड़ा है, उसने बड़े-बड़े डांसरों को भी हैरान कर दिया है. जैसे ही गाना बजता है, लड़की के चेहरे के भाव और कमर की लचक देखने लायक होती है. उसकी हर एक अदा पर यूजर्स पूरी तरह फिदा हो चुके हैं और वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
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गुलाबी कुर्ती, जींस और गजब के किलर मूव्स

अगर वीडियो के लुक और बैकग्राउंड की बात करें तो लड़की एक सबवे या अंडरपास जैसी जगह पर खड़ी होकर डांस कर रही है. उसने गुलाबी रंग की खूबसूरत कुर्ती और ब्लू जींस पहनी हुई है. कानों में झुमके और खुले बालों के साथ उसका सिंपल लुक उसके डांस में चार चांद लगा रहा है. लड़की जिस लय में 'वल्लाह' गाने की धुन पर अपने एक्सप्रेशन्स बदलती है और कमर मटकाती है, वह देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है. उसका कॉन्फिडेंस और चेहरे की मुस्कान हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स की आई बाढ़

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, "वाह इतनी सादगी और ऐसा जबरदस्त डांस, दिन बन गया." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "एक्सप्रेशन्स एकदम 10/10 हैं, कोई फालतू का शो-ऑफ नहीं, सिर्फ प्योर टैलेंट." कई लोगों ने तो लड़की की तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कर दी है और उसे अगला सुपरस्टार बता रहे हैं. दिल और फायर वाले इमोजी की तो जैसे बारिश ही हो गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 02:37 PM (IST)
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