'वल्लाह' गाने पर हसीना ने काटा बवाल, एक्सप्रेशन्स देखकर आप भी हो जाएंगे दीवाने

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, यह कहना मुश्किल है. इंटरनेट की दुनिया में हर रोज नए-नए डांस वीडियो तहलका मचाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक धमाकेदार डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में एक बेहद खूबसूरत लड़की मशहूर गाने 'वल्लाह' पर ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशन्स और ठुमके लगाती दिख रही है कि देखने वाले अपनी नजरों को स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहे हैं. लड़की के सादगी से भरे अंदाज और बेहतरीन मूव्स ने इंटरनेट पर तहलका मचाकर रख दिया है.

लड़की के लचकदार ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की की अदाएं इतनी दिलकश हैं कि लोग इसे बार-बार लूप में देख रहे हैं. बिना किसी तड़क-भड़क वाले कपड़े पहने, एकदम सिंपल और एलिगेंट लुक में लड़की ने जिस तरह से गाने की बीट्स को पकड़ा है, उसने बड़े-बड़े डांसरों को भी हैरान कर दिया है. जैसे ही गाना बजता है, लड़की के चेहरे के भाव और कमर की लचक देखने लायक होती है. उसकी हर एक अदा पर यूजर्स पूरी तरह फिदा हो चुके हैं और वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.

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गुलाबी कुर्ती, जींस और गजब के किलर मूव्स

अगर वीडियो के लुक और बैकग्राउंड की बात करें तो लड़की एक सबवे या अंडरपास जैसी जगह पर खड़ी होकर डांस कर रही है. उसने गुलाबी रंग की खूबसूरत कुर्ती और ब्लू जींस पहनी हुई है. कानों में झुमके और खुले बालों के साथ उसका सिंपल लुक उसके डांस में चार चांद लगा रहा है. लड़की जिस लय में 'वल्लाह' गाने की धुन पर अपने एक्सप्रेशन्स बदलती है और कमर मटकाती है, वह देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है. उसका कॉन्फिडेंस और चेहरे की मुस्कान हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स की आई बाढ़

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, "वाह इतनी सादगी और ऐसा जबरदस्त डांस, दिन बन गया." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "एक्सप्रेशन्स एकदम 10/10 हैं, कोई फालतू का शो-ऑफ नहीं, सिर्फ प्योर टैलेंट." कई लोगों ने तो लड़की की तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कर दी है और उसे अगला सुपरस्टार बता रहे हैं. दिल और फायर वाले इमोजी की तो जैसे बारिश ही हो गई है.

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