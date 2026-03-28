जेल है या 5 स्टार होटल? स्वीडन की जेल देख हैरान लोग, यूजर्स बोले, सजा नहीं मजा कहिए

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं. आमतौर पर जेल का नाम सुनते ही तंग कोठरी, सख्त माहौल और मुश्किल जिंदगी का ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो ने लोगों की सोच ही बदल दी है. वीडियो में दिखाई गई जेल इतनी साफ-सुथरी और लग्जरी लग रही है कि पहली नजर में यह किसी फाइव स्टार हॉस्टल या होटल का कमरा लगता है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है.

जेल या लग्जरी हॉस्टल? वीडियो ने किया हैरान

वायरल वीडियो में एक भारतीय महिला Sweden की जेल का टूर कराती नजर आती है. वह वहां के कैदियों के कमरे दिखाती है, जहां टीवी, साफ-सुथरा वेस्टर्न टॉयलेट और आरामदायक गद्दों वाले बेड मौजूद हैं. कमरे का इंटीरियर इतना बढ़िया है कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह किसी जेल का हिस्सा है. महिला बताती है कि यहां हर कैदी को अलग से पर्सनल रूम दिया जाता है.

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छोटे कमरे भी इतने शानदार!

वीडियो में दिखाया गया कमरा वहां के सबसे छोटे कमरों में से एक बताया जा रहा है, फिर भी उसकी सुविधाएं देखकर लोग हैरान हैं. कमरे में अच्छी लाइटिंग, साफ-सफाई और बेसिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है. इससे यह साफ होता है कि वहां कैदियों के रहने के स्तर को काफी बेहतर बनाया गया है, ताकि वे एक सम्मानजनक माहौल में अपनी सजा पूरी कर सकें.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे “मानवता के नजरिए से सही” बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि जेल इतनी लग्जरी नहीं होनी चाहिए. कई यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि “ऐसी जेल तो होटल से भी बेहतर है”. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और सोचने पर मजबूर भी कर रहा है.

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