'देश में दो ही खलनायक, पहला मुसलमान और दूसरा...', बृजभूषण शरण सिंह का चौंकाने वाला बयान

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासत के कई रंग देखने को मिलने लगे हैं. भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने राजनीतिक हल्कों में हलचल बढ़ा दी है. बृजभूषण शरण सिंह ने मुसलमानों और सवर्णों को खलनायक बताया है.

दरअसल, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान कहा है, "देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुस्लिम और दूसरा इस समय सवर्ण...कहा मेरी यह बात अंदर गहरी चोट करेगी. मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवर्ण के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है हमें बता दीजिए." बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये बयान बिहार के बाढ़ विधानसभा में आयोजित राम नवमी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए कही है.

अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं पूर्व सांसद

आपको बता दें कि कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के नेता बृज भूषण शरण सिंह अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेता बृज भूषण शरण सिंह पहले भी इस तरह के बयान की वजहों से चर्चाओं रह चुके हैं.

आपको बताते चलें कि बीते दिनों जौनपुर स्थित तिलकधारी इंटर कॉलेज में बैस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच की तरफ से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह भी शामिल हुए थे. यहां भी वे अपने बयान के चलते चर्चाओं में आए थे.

जौनपुर में पूर्व सांसद ने क्या कहा?

जौनपुर में पूर्व सांसद ने जौनपुर में कहा था कि "मैं रोज सुबह उठता हूं और अपनी कमियों को ढूंढता हूं. फिर उन कमियों को दूर करता हूं. जैसे आल्हा पर तीन लाख तलवारें चमकती थीं, वैसे ही मेरे ऊपर भी कुछ तलवारें चमक रही हैं. लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा." फिलहाल, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह के मुस्लिमों और सवर्णों को खलनायक बताने वाले बवाल मचना तय है.