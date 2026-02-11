Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कभी हंसी तो कभी गुस्से से भर देते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो न सिर्फ गुस्सा दिलाता है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है. दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 22 का यह वीडियो बेहद चिंताजनक हालात को उजागर करता है, जहां इलाज के लिए आए मरीजों और परिजनों के बीच आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आवारा कुत्ता अस्पताल के वार्ड के अंदर बेखौफ घूमता नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोग या स्टाफ न तो उसे रोकते हैं और न ही भगाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद कुत्ता बड़े आराम से आगे बढ़ता है और अस्पताल की दीवार पर पेशाब कर देता है. अस्पताल में इस तरह की गंदगी और लापरवाही न सिर्फ अस्वच्छ है, बल्कि वायरस फैलने का बड़ा खतरा भी पैदा करती है.

Shocking conditions at GTB Hospital Delhi Ward 22..Dogs are roaming & peeing on walls & people.

Stray Dog are creating chaos in Delhi GTB hospital wards..

Govt. has ignored this Stray dog + their lovers Menace & now this country has literally gone to the dogs..#StrayDogs #Dog pic.twitter.com/ibAo4Fiysc — Harshit Singh (@i_m_harshitsing) February 10, 2026

अस्पताल में कैसे पहुंचे आवारा कुत्ते?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आवारा कुत्ते अस्पताल के वार्डों तक कैसे पहुंच रहे हैं. जहां गंभीर मरीज, बुजुर्ग और बच्चे भर्ती होते हैं, वहां सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम होने चाहिए. हालांकि यह वीडियो दिखाता है कि अस्पताल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही हैं.

मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा

अस्पताल में भर्ती मरीज पहले से ही कमजोर स्थिति में होते हैं. ऐसे में आवारा कुत्तों की मौजूदगी से संक्रमण, एलर्जी और अन्य बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, “कन्नड़ होने के नाते मैं उत्तर भारत के लोगों की इस बेरुखी को देखकर हैरान हूं. आसपास के लोग भी कुत्ते को भगाते नहीं और अस्पताल में उसके घुसने पर कोई हैरानी नहीं जताते.”

प्रशासन की चुप्पी और जनता की चिंता

इस वीडियो ने सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह हालात बेहद शर्मनाक हैं और अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और बदतर होगी. लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या और उनके नाम पर होने वाली लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है.